هيئة الصرف الصحى: الانتهاء من "شبكات مغطاة" فى 43 ألف فدان

أعلن المهندس جمال ساويرس، نائب رئيس هيئة الصرف الصحى، الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى مساحة 43 ألف فدان على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بزيادة 13%، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسيع وتعميق وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية على المصارف المكشوفة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 215 مليون جنيه.

ومن المتوقع زيادة أعمال التعميق والتوسع، نتيجة لزيادة معدلات عمليات شبكات الصرف المغطى، حيث قامت الهيئة مؤخرا بطرح عمليات لتنفيذ شبكات فى مساحة 104 آلاف فدان بزيادة 138% عن نفس الفترة من العام الماضى وبتكلفة بلغت 315 مليون جنيه.