بالصور.. "منتخب رفع الأثقال" يصل القاهرة بعد فوزه ببطولة دبى العالمية

استقبل مطار القاهرة، مساء أمس، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال من ذوى الاحتياجات الخاصة بعد مشاركتها فى بطولة العالم بدبى، وفوزها بالمركز الأول، وبالبطولة من بين 50 دولة، وحقق 11 ميدالية "4 ذهبية و5 فضية و2 برونزية".

وقد أصدر الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، توجيهاته بالاستعداد لاستقبال بعثة المنتخب والترحيب وإعداد منطقة خاصة بصالة الوصول لاستقبال البعثة، وأعرب كمال عن أمنياته لهم بالتوفيق والفوز الدائم ورفع اسم مصر عاليا.

> وقد كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على رأس المستقبلين، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار ومصر للطيران بإنهاء كافة إجراءات وصول البعثة التى وصلت على رحلة مصر للطيران رقم 913 القادمة من دبى.

وجدير بالذكر، أن الفائزين بالميداليات الذهبية هم "شريف عثمان" فى وزن 54 كيلوجراما، و"محمد صبحى" فى وزن 61 كيلوجراما، وهو صاحب ميدالية دورة لندن للألعاب البار أولمبية، و"فاطمة عمر" بذهبية وزن 61 كيلوجراما، وحققت رقما عالميا، وكانت فاطمة عمر فازت بالميدالية الذهبية فى آخر أربع دورات أوليمبية.