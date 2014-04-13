هيئة الصرف الصحى: بدء إحلال وتجديد مصانع المواسير بـ3 ,7 مليون دولار

أكد المهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف الصحى على البدأ فى تحديث وإحلال وتجديد مصانع المواسير البلاستيك السبعة التابعة للهيئة، لتعظيـم الاستفادة القصوى منها بقيمة (3 ,7 مليون دولار) بتمويل من قرض البنك الإسلامى (كمرحلة أولى)، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق تجربة عقود صيانة شبكات الصرف المغطى بزمامـات صغيـرة، لاستيعاب عمالة كثيفة على مستوى أقاليم الصرف بالهيئة لما لهـا من مردود إيجابـى سريع علـى المنتفعين بإطالة عمر الشبكة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضاف جويلى فى تصريحات صحفية، أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات لصالح هؤلاء المزارعين وعلى رأسها زيادة قيمة تعويضات هذا التالف، لتتواكب مع الأسعار السوقية للمحاصيل الزراعية، خاصة بعد عام 2008، وهذه الزيادة ساهمت فى زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لمزارعين، لتشجيعهم على قبول مشروعات الصرف المغطى على مستوى الحقول، ويسدد تكاليف التنفيذ على 20 عاما، علما بأن الشبكة بالفدان تصل نحو 3 آلاف جنيه، وذلك حرصا من الدولة على دعم المزارعين وتشجيعهم.