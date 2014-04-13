أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة الصرف الصحى: بدء إحلال وتجديد مصانع المواسير بـ3 ,7 مليون دولار

Google+ Print
هيئة الصرف الصحى: بدء إحلال وتجديد مصانع المواسير بـ3 ,7 مليون دولار هيئة الصرف الصحى: بدء إحلال وتجديد مصانع المواسير بـ3 ,7 مليون دولار

أكد المهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف الصحى على البدأ فى تحديث وإحلال وتجديد مصانع المواسير البلاستيك السبعة التابعة للهيئة، لتعظيـم الاستفادة القصوى منها بقيمة (3 ,7 مليون دولار) بتمويل من قرض البنك الإسلامى (كمرحلة أولى)، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق تجربة عقود صيانة شبكات الصرف المغطى بزمامـات صغيـرة، لاستيعاب عمالة كثيفة على مستوى أقاليم الصرف بالهيئة لما لهـا من مردود إيجابـى سريع علـى المنتفعين بإطالة عمر الشبكة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضاف جويلى فى تصريحات صحفية، أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات لصالح هؤلاء المزارعين وعلى رأسها زيادة قيمة تعويضات هذا التالف، لتتواكب مع الأسعار السوقية للمحاصيل الزراعية، خاصة بعد عام 2008، وهذه الزيادة ساهمت فى زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لمزارعين، لتشجيعهم على قبول مشروعات الصرف المغطى على مستوى الحقول، ويسدد تكاليف التنفيذ على 20 عاما، علما بأن الشبكة بالفدان تصل نحو 3 آلاف جنيه، وذلك حرصا من الدولة على دعم المزارعين وتشجيعهم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365