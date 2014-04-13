موقع إسرائيلى ينشر كلمة ابنة مرسى على الفيس بوك

فيما يشبه تعاطفًا إسرائيليًا مع الرئيس المعزول محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى يحاكم أمام القضاء المصرى بالعديد من التهم، من بينها الخيانة العظمى والقتل، أبرز موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى ما زعمته ابنة الرئيس المعزول شيماء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن من كان فى قفص الاتهام ليس والدها.

ونقل الموقع الإسرائيلى عن ابنة مرسى قولها: "إن من تتم محاكمته حالياً فى مصر ليس والدها"، مشيرًا إلى أنها نشرت صورتين لأبيها، الأولى لأبيها حينما كان رئيسا، وأخرى تم التقاطها له فى القفص أثناء محاكمته، زاعمة "اللى فى القفص مش الرئيس".

وجاء فى تعليق ابنة المعزول: "اللى فى الصورة اللى على اليمين أبى الشمال مش هو أنا متأكدة.. دققوا جيدا مش هو أنا اخترت صورة فيها نفس التعبير تقريبا علشان تقدروا تقارنوها.. أقوياء الملاحظة هيقدروا يميزوه "اللى فى القفص مش الرئيس!.".

وأشار الموقع الإسرائيلى الواسع الانتشار، خاصة فى الوسط العربى داخل إسرائيل، إلى أنه هذا يأتى فى وقت تتواصل الاشتباكات بين الإخوان المعترضين على عزله والقوات الأمنية المصرية.

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