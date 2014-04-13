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أهالى ترعة الزمر بالعمرانية يستغيثون من سرقة الكهرباء

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أهالى ترعة الزمر بالعمرانية يستغيثون من سرقة الكهرباء أهالى ترعة الزمر بالعمرانية يستغيثون من سرقة الكهرباء

ضمن حملة "اليوم السابع" للإبلاغ عن السرقات للكهرباء، استغاث أهالى ترعة الزمر بالعمرانية من سرقة التيار الكهربائى، حيث تقدمت السيدة (ر.ع) باستغاثة عبر "اليوم السابع" من سرقه التيار الكهربائى بشارع ترعة الزمر بالعمرانية هرم.

وأكدت أن هناك أعدادًا كبيرة من البلطجية المعتدين على حديقة الترعة التى قامت المحافظة عام 2005 بتغطيتها وإنشاء حدائق للمواطنين، وأنشأوا مقاهى بشكل عشوائى وسرقة التيار الكهربائى بشكل فاضح، وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأكدت السيدة لـ "اليوم السابع" أن المواطنين لا يستطيعون التعامل مع أصحاب المقاهى، أو من وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون، نظرا لما يفعلونه من سلوك سيئ وأسلوب إجرامى فى التعامل مع الناس، وعندما يتم سؤالهم من الأهالى من أعطاكم تصريحا بهذا يجيبون بأسلوب غير لائق "وأنت مالك هو انت بتدفع حاجة من جيبك"، وبعضهم يدعى أنهم حاصلون على تصريح من الحى والمحافظة لإنشاء تلك المقاهى العشوائية.

وناشدت السيدة، الجهات المسئولة لتلافى الأزمة، ومتابعة الموقف عن كثب، والتدخل السريع حتى لا تنهار وتنهب مقدرات هذا البلد على أيدى العابثين فيها أمثال هؤلاء المعتدين.
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