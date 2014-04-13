وائل الدجوى: تعاون مصرى مغربى فى مجال الطاقة والمياه وعلاج السرطان

يناقش الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، سبل تفعيل ودعم التعاون العلمى بين مصر والمغرب، واستعراض نتائج المشروعات البحثية المنتهية بين الطرفين، الخاصة ببرنامج التعاون الأول، واختيار المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار برنامج التعاون الثنائى، وذلك خلال رئاسته لوفد علمى لحضور اجتماع اللجنة المصرية المغربية المشتركة.

ويرأس الدجوى وفدا مصريا يضم الدكتور حازم منصور مساعد الوزير، والدكتور محمود صقر الرئيس التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، لحضور الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة للتعاون فى مجال البحث العلمى بالمغرب اليوم.

وأعلن الدجوى أن الزيارة ستركز على دراسة وفتح آفاق للتعاون العلمى والتكنولوجى مع المغرب، واختيار مجالات بحث جديدة لتبادل الخبرات والمعارف المتوفرة لدى الطرفين، ويتناول اجتماع اللجنة مناقشة مذكرة بشأن مد العمل بالبرنامج التنفيذى لاتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى حتى نهاية 2017، وعرض البرنامج التنفيذى لاتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين البلدين.

ويتناول اجتماع اللجنة اختيار عدد من مقترحات المشروعات البحثية المُشتركة فى إطار برنامج التعاون العلمى المصرى المغربى الثانى، وفقاً للتمويل المتاح فى البلدين، خاصة فى مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها فى مجال الزراعة وبحوث الطاقة والطاقة الجديدة والمُتجددة والصرف الصحى ومُعالجة المياه ووسائل جديدة لتشخيص وعلاج أمراض السرطان.

جدير بالذكر أن التعاون العلمى مع المملكة المغربية يتم من خلال بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى الذى تم توقيعه بين حكومتى البلدين بتاريخ 13/6/1999، وتم التوقيع على البرنامج التنفيذى الأول لبروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين البلدين بالقاهرة فى 6/2/2005.

كما يتضمن البرنامج حماية حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع وتنمية الابتكارات والاختراعات والتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية والعلمية والتكنولوجية، وبحوث الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والصرف الصحى، ومعالجة المياه والبيئة والزراعة.

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