شرطة دبي تتسلم زورق النجدة السريع من طراز "اكس كات"

بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة الفيكتوري تيم، تسلمت القيادة العامة لشرطة دبي، زورق النجدة السريع من طراز "اكس كات" من مؤسسة "الفيكتوري تيم" بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي، وسعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة سيف بن مرخان الكتبي مدير مكتب سمو ولي عهد دبي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفيكتوري، والعميد طيار أنس عبدالرحمن إبراهيم المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالنيابة، والعقيد احمد عتيق المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والامن العام، وعيسى بن خرباش مدير ادارة الشؤون البحرية بمكتب سمو ولي عهد دبي، وعارف سيف الزفين المدير التنفيذي لمؤسسة"الفيكتوري تيم" ونائبه البطل العالمي نادر بن هندي وعدد من الضباط.



>مكرمة سخية

> توجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، جزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة "الفيكتوري تيم" تقديرا للفتته الكريمة والإيعاز إلى المسئولين في مؤسسة الفيكتوري تيم لتصنيع زورق سريع من طراز زوارق (اكس كات) العالمية لينضم إلى أسطول القطع البحرية في القيادة العامة لشرطة دبي استكمالا للنجاحات الكبيرة للمؤسسة الوطنية والتي قدمت العديد من المبادرات المجتمعية، منها أسطول السيارات الفارهة لتستمر المنظومة في جانب آخر، هو البحر الذي يمثل الكثير لأهل الإمارات قبل المقيمين أو الزوار.



> وقال ضاحي خلفان استمتعنا خلال التجربة العملية داخل الزورق برحلة قصيرة أعطتنا الاطمئنان على هذا الزورق رغم انه يسجل سرعات كبيرة مما يعزز من دور الشرطة في خدمة المجتمع وفي جميع المجالات، مؤكدا أن الأجمل في هذه المبادرة أن القطعة البحرية الجديدة هي من صنع إماراتي وطني داخل جدران مؤسسة الفيكتوري تيم العملاقة والتي ظلت تقدم النجاح تلو الآخر فعرفها القاصي والداني، وباتت شعارا للفوز المستمر حتى بلغت شهرتها الآفاق، وها هي تبدع في مجال آخر هو التصنيع مما يقودها إلى نجاحات جديدة مستقبلا في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والعمل المستمر لمجلس الإدارة.



> خدمات امنية راقية

> من جانبه ثمن سعادة اللواء خبير خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي، هذه المكرمة السخية من سمو ولي عهد دبي ودعمه اللامحدود وتوجيهاته ومتابعته الدؤوبة في تطوير جميع القطاعات الامنية والشرطية، وتشجيعه المتواصل لشرطة دبي للوصول لأرقى المستويات العالمية، والوصول الى الرقم واحد ضمن أفضل المؤسسات الامنية، من اجل تقديم خدمات امنية راقية وحضارية، وحمل رسالة الأمن بكل كفاءة وحرفية وتوفير الأمن والأمان لدى كل من يعيش على أرضنا الطيبة، مؤكداً أن الإمارة استطاعت بفضل هذا الاستقرار الأمني الذي تتمتع به الانطلاق الى المستقبل بخطى ثابتة.



> كما وتقدم سعادته بالشكر والتقدير الى مؤسسة الفيكتوري تيم بعد تجربته للزورق السريع، بهدف تعزيز التواجد الامني للدوريات البحرية الفارهة في الواجهة السياحية في امارة دبي، ومواكبة أعلى المعايير العالمية والمستجدات التقنية والعلمية الجديدة التي تسهم في بسط الأمن والأمان وإحقاق العدل والارتقاء به إلى أعلى المستويات، والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة والتنمية المستدامة التي تسهم في الترويج السياحي لمدينة دبي، ملتقى الحضارات والثقافات.



>نقلة جديدة

> رفع سعادة سيف بن مرخان الكتبي مدير مكتب سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم جزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة الفيكتوري تيم تقديرا لمكرمته السخية بتخصيص زورق سريع من فئة (اكس كات) من إنتاج وصناعة مؤسسة الفيكتوري تيم خاص بشرطة دبي ليستخدم في أغراض مختلفة على مياه الخليج العربي وحول شواطئ دانة الدنيا دبي.



> وقال الكتبي أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تأتي استكمالا لمنظومة السيارات الفارهة لشرطة دبي والتي تدعم دبي كوجهة سياحية رائدة ومتقدمة حضاريا حيث رأت المؤسسة تقديم جديد يواكب الحياة العصرية والتحول الكبير في نمط الحياة في دبي والذي ارتبط أكثر بالبحر والجزر الرائعة بالقرب من سواحل المدينة وكشف أن تلك المبادرة تندرج في إطار التعاون المشترك والمستمر والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والدوائر الحكومية وتمثل تجسيدا لنهج القيادة الرشيدة في النجاح والابتكار بما يفيد الناس والمصلحة العامة مبينا أن نهج مجلس إدارة المؤسسة يدعم بقوة هذا الاتجاه كجهة رائدة ليس في المجال الرياضي فحسب حيث يشهد العالم لأمراء البحار في مؤسسة الفيكتوري تيم بالكثير من الانجازات لكننا اليوم نطرق أبواب جديدة في خدمة مجتمعنا بعيدا عن المنافسة الرياضية والتجارية.



> وأشار إلى أن الإدارة التنفيذية في مؤسسة الفيكتوري تيم ومنذ صدور أوامر سامية من سمو ولي عهد دبي عكفت في انجاز هذا المشروع حيث استغرق بناء الزورق زهاء الشهرين منذ شهر يونيو الماضي وتلا ذلك إجراء التجارب المكثفة طوال هذه الشهور من اجل تسليم زورق يتميز بالثبات والأنسابية ويقدر على الإبحار في مختلف الظروف حيث وصلت معدل السرعة إلى 85 ميلا بحريا وهو ما يؤكد متانة الصناعة والتي يتميز بها دوما مصنع الفيكتوري تيم.



> مواصفات عالمية

> أكد عارف سيف الزفين المدير التنفيذي لمؤسسة الفيكتوري تيم أن مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة الفيكتوري تيم إلى القيادة العامة لشرطة دبي بإهدائها زورقا فارها وسريعا من طراز زوارق بطولة العالم –اكس كات- مثل تحديا خاصا وكبيرا للطاقم الفني والإداري لمؤسسة الفيكتوري تيم والتي أنجزت العمل في السرعة المطلوبة ليكون نجدة بحرية بمواصفات عالمية تضاهي ارقي الصناعات وذلك أسوة بالسيارات الفارهة التي أطلقتها شرطة دبي مؤخرا لينضم إلى أسطول المؤسسة الوطنية من خدمة القطاعات البحرية وإظهار الوجه الحضاري لدانة الدنيا دبي كوجهة سياحية بحرية متميزة.



> وعن مواصفات الزورق الجديد قال عارف سيف الزفين بطل العالم في سباقات الزوارق السريعة أن طول زورق شرطة دبي الجديد يبلغ 31 قدما ويصل عرضه إلى 3 أمتار ويزن طنان ونصف الطن ومزود بخزان مياه يتسع لستين ليترا وأيضا خزان مزود للوقود تصل سعته إلى 780 ليترا وقد سجل الزورق الجديد خلال التجارب سرعات وصلت 85 ميلا بحريا ويمكن أن يحمل بين أربعة إلى ستة أشخاص.



> وأضاف الزفين أن الزورق الحديث عرض للمرة الأولى في دورات معرض دبي العالمي للقوارب في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مؤخرا جنبا إلى جنب اليخوت والقوارب المشاركة والتي فاق عددها 400 قاربا ويختا الأمر الذي لاقي إعجاب الكثيرين وخاصة زوار المعرض من دول المنطقة وأوروبا واسيا حيث أتيحت للزوار الاطلاع على إمكانياته ومواصفاته العالمية في واحد من ارقي وأجمل المنتجات الوطنية هذا العام.



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