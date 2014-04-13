الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية والساحلية ليلا وفي الصباح الباكر .



> الرياح .. شمالية غربية - شمالية شرقية " 14- 30 كم "ساعة بوجه عام تصل الى 38 كم/ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة وعمق البحر .



> البحر .. متوسط ويبلغ ارتفاع الموج من قدمين الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وخمسة اقدام بالعمق .



> ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية عشرة و 44 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 43 دقيقة مساء .

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