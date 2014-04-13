“الأورمان” تسلم 112 ألف جنيها قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة بالمنوفية

قام اللواء اسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية وأحمد عبد المحسن الأعصر مدير مشروعات الأورمان بالمنوفية بتوزيع 28 شيك بقيمة 112 ألف جنيه كدعم لأرباب المشاريع الصغيرة بواقع 4000 جنية لكل أسرة فى إطار مبادرة ” من حق كل أيدي مصرية أنها تشتغل ” والتى تتبناها جمعية الأورمان كمساعدة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة الأولى بالرعاية ومتوسطة الدخل بالتعاون بين مديرية الشئون الاجتماعية .

أكد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية على أنه تم تجديد القرض للأفراد الذين يقومون بالالتزام بالسداد اول مرة يكون الدفع على 20 شهر بواقع 200 جنية شهريا وعند التجديد يتم خضم 50% من القرض ويسدد 50% فقط وفى المرة الثالثة للتجديد تكون دفعه معفاه من السداد بواقع 2000 جنية فقط .

وأضاف أن نجاح الجمعية قائم علي المتابعة الجيدة لأنشطتها نظرًا لما تقوم به الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية رائدة في مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في ربوع مصر وبفضل إيمان الجمعية الشديد بأهمية دعم الشرائح الأكثر احتياجًا في مجتمعنا ليتطور النشاط الخيري داخل الجمعية ويتوسع كما وكيفا وتدار بأفضل إمكانيات الإقامة ويديرها كموادر بشرية مدربة في منظومة مؤسسية متكاملة ليصبح هذا واقعا بالفعل من خلال تنمية وتطوير البنية الأساسية والأسر المحتاجة.

أعرب المستحقين عن سعادتهم لهذه المشاركة الإيجابية للمحافظة ولجمعية الأورمان والتي ساهمت فى تنمية مشروعاتهم كما أعرب سكرتير عام محافظ المنوفية عن استعداد المحافظة لدعم كل المشروعات الصغيرة مشيدا بدور جمعية الأورمان داخل المحافظة وتنوع أنشطتها بحيث تمتد لكل الفئات وتشمل قطاع عريض ممن يستحقون المساندة من أجل حياة كريمة للجميع , واكد على ضرورة استخدام هذه المبالغ فى مشروعات.