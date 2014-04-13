وصول طائرة الرئيس المعزول إلى سجن طرة

وصلت منذ قليل طائرة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سجن طرة، تمهيداً لإيداعه بداخله وذلك بعدما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمته هو و14 من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الاتحادية” إلى جلسة غداً الاثنين.

وصاحب وصول الطائرة الهليكوبتر التى أقلت الرئيس المعزول تشديدات أمنية مكثفة بمحيط معهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة، إذ قامت قوات الأمن بإخلاء مدخل المعهد من الناحية الموازية للسجن من المتواجدين به، فضلاً عن تدشينها كوردوناً أمنياً محكماً منعت بواسطته عبور أية شاحنات عبر مدخل المعهد من ناحية الأتوستراد.