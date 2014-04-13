أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحالة 300 متهماً من طلاب جامعة الأزهر للجنايات لاتهامهم في أحداث عنف

Google+ Print
إحالة 300 متهماً من طلاب جامعة الأزهر للجنايات لاتهامهم في أحداث عنف إحالة 300 متهماً من طلاب جامعة الأزهر للجنايات لاتهامهم في أحداث عنف

أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد إحالة 300 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات فى 16 قضية منفصلة فى أحداث عنف جامعة الأزهر التى وقعت منذ شهر أكتوبر الماضي إلي الأن.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تتعلق بالقتل العمد للمتوفين في أحداث الجامعة والشروع في قتل المصابين والاعتداء علي قوات الشرطة وإتلاف المنشأت العامة والخاصة والانضمام إلي جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

وكان طلاب جماعة الإخوان ومؤيديهم بجامعة الأزهر ،قد تسببوا في أحداث عنف بدأت أكتوبر الماضي إلي الأن من أجل أحداث حالة من الفوضي بالجامعة وتعطيل العملية الدراسية في الجامعة احتجاجاً منهم علي عزل الرئيس السابق محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والقبض علي عدد من زملائهم في الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا