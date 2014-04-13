إحالة 300 متهماً من طلاب جامعة الأزهر للجنايات لاتهامهم في أحداث عنف

أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد إحالة 300 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات فى 16 قضية منفصلة فى أحداث عنف جامعة الأزهر التى وقعت منذ شهر أكتوبر الماضي إلي الأن.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تتعلق بالقتل العمد للمتوفين في أحداث الجامعة والشروع في قتل المصابين والاعتداء علي قوات الشرطة وإتلاف المنشأت العامة والخاصة والانضمام إلي جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

وكان طلاب جماعة الإخوان ومؤيديهم بجامعة الأزهر ،قد تسببوا في أحداث عنف بدأت أكتوبر الماضي إلي الأن من أجل أحداث حالة من الفوضي بالجامعة وتعطيل العملية الدراسية في الجامعة احتجاجاً منهم علي عزل الرئيس السابق محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والقبض علي عدد من زملائهم في الجامعة.