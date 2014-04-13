قوات الأمن تفرق مظاهرتين لطلاب” الإخوان ” بجامعة الأزهر

تمكنت قوات الأمن من فض مظاهرة لطلاب مؤيدين لجماعة “الإخوان المسلمين” بفرع جامعة الأزهر بالدراسة.. فيما فرقت القوات مظاهرة أخرى خارج المبنى الرئيسى للجامعة بمدينة نصر.. فى الوقت الذى تستمر فيه الدراسة بشكل طبيعى بكليات الجامعة.

> وأوضحت مصادر جامعة الأزهر أن قوات الأمن تمكنت من فض طلاب “اﻹخوان” بفرع الجامعة بالدراسة أمام كلية اللغة العربية، حيث ردد الطلاب هتافات مناهضة لوزارة الداخلية والقيادات الدينية والعسكرية، وأحبطت القوات محاولة لطلاب “الإخوان” لتعطيل حركة المرور أمام مبنى الجامعة بمدينة نصر، فيما لم تؤثر تلك المظاهرات المحدودة على انتظام الدراسة التى سارت بشكل طبيعى.

أ ش أ