أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قوات الأمن تفرق مظاهرتين لطلاب” الإخوان ” بجامعة الأزهر

Google+ Print
قوات الأمن تفرق مظاهرتين لطلاب” الإخوان ” بجامعة الأزهر قوات الأمن تفرق مظاهرتين لطلاب” الإخوان ” بجامعة الأزهر

اشتباكات جامعة الأزهر- ارشيفية

تمكنت قوات الأمن  من فض مظاهرة لطلاب مؤيدين لجماعة “الإخوان المسلمين” بفرع جامعة الأزهر بالدراسة.. فيما فرقت القوات مظاهرة أخرى خارج المبنى الرئيسى للجامعة بمدينة نصر.. فى الوقت الذى تستمر فيه الدراسة بشكل طبيعى بكليات الجامعة.
> وأوضحت مصادر جامعة الأزهر أن قوات الأمن تمكنت من فض طلاب “اﻹخوان” بفرع الجامعة بالدراسة أمام كلية اللغة العربية، حيث ردد الطلاب هتافات مناهضة لوزارة الداخلية والقيادات الدينية والعسكرية، وأحبطت القوات محاولة لطلاب “الإخوان” لتعطيل حركة المرور أمام مبنى الجامعة بمدينة نصر، فيما لم تؤثر تلك المظاهرات المحدودة على انتظام الدراسة التى سارت بشكل طبيعى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا