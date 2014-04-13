1200 مدرس متعاقد يهددون بالإضراب عن العمل لحرمانهم من رواتبهم الشهرية بالأقصر‎

هدد نحو 1200 مدرس متعاقد على درجة ” معلم مساعد ” أوقفت مديرية التربية والتعليم بالأقصر صرف رواتب لعدم توافر الأموال اللازمة بالإضراب عن العمل .

وقال المعلمون المتضررون أنهم يعملون بنظام التعاقد لمدة عامين بعدها يتم تثبيتهم مباشرة إلا أنهم فوجئوا بوقف صرف مستحقاتهم الشهرية من أساسى وبدلات وحوافز بداية من أول فبراير الماضى دون معرفة السبب الحقيقى .

وأشار المعلمون المحتجون الي أنهم يحصلون على 240 جنيها كمرتب أساسى مع عدد من الحوافز والبدلات يصل معها إجمالى مستحقات المعلم إلى 691 جنيها بعدها يتم تثبيتهم فى وظائفهم بقرار وإعتماد من وزارة المالية .