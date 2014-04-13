إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفي الخارجة العام وذلك اثر انقلاب سيارة رقم 469 أجرة الوادي الجديد اثناء سيرها بطريق باريس – القرية الثالثة درب الاربعين.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور مختلفة وهم: ” ممدوح عبد الرحمن نوح و ” رابحة حسن سليمان و عبد الناصر ثابت علي و فتحي سليمان احمد و محمد نوح عبد الرحمن والسائق عبد اللطيف محمد بكري 55 سنة سائق ومقيم القرية الثالثة بدرب الأربعين وتم نقلهم لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج.

تحرر المحضر رقم 80 جنح قسم شرطة باريس لسنة 2014 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.