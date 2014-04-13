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وزير التموين : أدعو لتذليل العقبات لإنجاح تطبيق منظومة توزيع الخبز

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وزير التموين : أدعو لتذليل العقبات لإنجاح تطبيق منظومة توزيع الخبز وزير التموين : أدعو لتذليل العقبات لإنجاح تطبيق منظومة توزيع الخبز

وزير فى ثانى زيارة لبورسعيد

قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ثانى زيارة لمحافظة بورسعيد بتفقد مخبز مبارك بمدينة بورفؤاد لمتابعة تطبيق منظومة توزيع الخبز حيث قام بالذهاب لأحد المخابز برفقة المسئول عن استخراج الكارت الذكى لورود شكوى من قارئ الكارت الذكى وتم معرفة سبب الشكوى وقد أمر بحلها فى الحال.

أوضح الدكتور خالد حنفى وزير النموين والتجارة الداخلية انه تم حل جميع مشكلات الكارت الذكى من قيد وإضافة للبيانات وتم إعطاء تعليمات لمديرية التموين ببورسعيد لتذليل كافة المشكلات التي يعانيها المواطن لاستخراج الكارت الذكى.

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