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محاكمة 8 من إخوان الوادى الجديد بمحكمة جنايات أسيوط

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محاكمة 8 من إخوان الوادى الجديد بمحكمة جنايات أسيوط محاكمة 8 من إخوان الوادى الجديد بمحكمة جنايات أسيوط

أرشيفية

بدأت ، قبل قليل ، محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلي الوادي الجديد والمحالة من محكمة الوادي الجديد إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط والمتهم فيها 9 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين جاري ضبطهم وإحضارهم.

وجاء قرار الاتهام للمتهمين نظموا على خلاف أحكام القانون جماعة بغرض الدعوي إلى الأضرار بالسلم الاجتماعي وإنضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوي إلى الإضرار بالسلم الإجتماعي وروجوا بالقول هتافات وعبارات مناهضة تتضمن الإساءة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والنظام القائم.

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