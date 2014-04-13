السجن 10 سنوات لمزارع لإدانته بالمساعدة في قتل عامل بسوهاج‎

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد ، بمعاقبة مزارع بالسجن 10 سنوات ، وتغريمه بدفع 10 الآلاف وواحد جنيه ، لإدانته بمساعدة عاطل ومنادي سيارات بقتل عامل ، وشروعهم في قتل رئيس وحدة شركة أسيوط لتكرير البترول ، بسبب الخلاف علي قطعة أرض زراعية ، بناحية جزيرة الخزندارية شرق دائرة مركز طهطا .

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي ، عندما تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارا من مستشفي ساقلته المركزي ، بوصول كلا من محمود السيد عبد اللاه 55 سنة عامل ” جثة هامدة ” إثر إصابته بطلقات نارية بالبطن ، وشقيقه فارس ” 36 سنة رئيس وحدة شركة أسيوط لتكرير البترول ، مصابا بطلقات نارية بالعضد والبطن ، والحالة العامة سيئة ، وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام ، ويقيمان جزيرة الخزندارية شرق دائرة مركز طهطا .

ودلت تحريات المباحث ، بقيام كلا من محمود أحمد السيد 47 سنة عاطل ، ومحمد علي السيد 28 سنة منادي سيارات ، وأحمد السيد محمد 71 سنة مزارع ، بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ، تجاه المجني عليهم ، مما نتج عنه مصرع أحدهم ، وإصابة الآخر ، بسبب الخلاف علي قطعة أرض زراعية بذات الناحية .

كانت المحكمة قد قضت في جلسة سابقة لها في الثاني من شهر ديسمبر الماضي بالإعدام شنقا ” غيابيا ” علي المتهمين الثلاثة ، وتمكنت مباحث مركز طهطا من ضبط المتهم الثالث .

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبسه ، وعرضه علي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .