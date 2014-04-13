أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - ليفربول 2-0 سيتي.. سكرتل يضيف الثاني

Google+ Print
مباشر - ليفربول 2-0 سيتي.. سكرتل يضيف الثاني مباشر - ليفربول 2-0 سيتي.. سكرتل يضيف الثاني

ضاعف مارتن سكرتل مدافع ليفربول تقدم فريقه على مانشستر سيتي برأسية قابل بها ركنية ستيفن جيرارد.

تقدم رحيم سترلينج جناح ليفربول لأصحاب الأرض على مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة.

خرج يايا توريه نجم مانشستر سيتي مصابا في الدقيقة 19، ليشارك خابي جارسيا بدلا منه في خط الوسط.

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر المسابقة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف وأربع نقاط عن سيتي الثالث.

ولكن سيتي لعب مباراتين أقل.

ويتابع FilGoal.com المباراة مع زواره لحظة بلحظة.

لمطالعة تشكيل الفريقين، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع