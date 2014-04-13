مباشر - ليفربول 2-0 سيتي.. سكرتل يضيف الثاني

ضاعف مارتن سكرتل مدافع ليفربول تقدم فريقه على مانشستر سيتي برأسية قابل بها ركنية ستيفن جيرارد.

تقدم رحيم سترلينج جناح ليفربول لأصحاب الأرض على مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة.

خرج يايا توريه نجم مانشستر سيتي مصابا في الدقيقة 19، ليشارك خابي جارسيا بدلا منه في خط الوسط.

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر المسابقة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف وأربع نقاط عن سيتي الثالث.

ولكن سيتي لعب مباراتين أقل.

ويتابع FilGoal.com المباراة مع زواره لحظة بلحظة.

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