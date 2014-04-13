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أنباء عن اجتماع قمة في ريال مدريد بحضور رونالدو

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أنباء عن اجتماع قمة في ريال مدريد بحضور رونالدو أنباء عن اجتماع قمة في ريال مدريد بحضور رونالدو

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد عن وجود اجتماع قمة بين أروقة نادي ريال مدريد، بحضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن رونالدو توجه إلى معقل النادي الملكي، الذي انتقل إليه كذلك رئيس النادي فلورينتينو بيريز والمدير العام التنفيذي للنادي خوسيه أنخل سانشيز.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل غياب "صاروخ ماديرا" عن فريقه نتيجة الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وحرمته من المشاركة أمام ريال سوسييداد وألميريا في الليجا وانتهى كلاهما للريال برباعية نظيفة، وبروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الذي خسره الميرينجي بهدفين نظيفين.

كما يأتي هذا الاجتماع قبل مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يقام في 16 من الشهر الجاري، وبعد تغير معطيات الليجا، حيث ارتقى الميرينجي لصدارة الليجا مؤقتا، مستغلا خسارة البرسا أمام غرناطة بهدف نظيف، في انتظار ما تسفر عنه مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي.

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