أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيدورف: روبينيو دليل على الحالة السيئة التي كان ميلان عليها

Google+ Print
سيدورف: روبينيو دليل على الحالة السيئة التي كان ميلان عليها سيدورف: روبينيو دليل على الحالة السيئة التي كان ميلان عليها

انتقد كلارينس سيدورف المدير الفني لميلان الحالة البدنية التي كان عليها لاعبو فريقه وقت وصوله لخلافة المقال ماسيمو أليجري.

وتولى سيدورف المسؤولية خلفا لأليجري الذي رحل عقب الخسارة من ساسولو 4-3 في الدوري.

وقال سيدورف للصحفيين: "يجب الحكم على إدارتي منذ وصولي للفريق".

وأوضح صاحب الـ38 عاما "ما حدث قبل وصولي لا يشغلني، فقد بدأت عملي كمدرب ولدي المزيد لأقدمه، والآن علي أن استخرج من كل لاعب أفضل ما عنده.. وكل شئ سيكون مختلفا الموسم المقبل".

وضرب سيدورف مثالا بالبرازيلي روبينيو مهاجم فريقه، والذي أصبح يقدم مجهودا أكبر في التدريبات -بحسب المدرب الهولندي-.

وأضاف "روبينيو مثل جميع لاعبي الفريق كان يعاني من تأخر كبير في حالته البدنية حرمه من تقديم موهبته، ولكنه أظهر رغبة حقيقية في التحسن والآن هو أكثر من يجري في الفريق".

الروسونيري يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 45 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع