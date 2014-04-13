سيدورف: روبينيو دليل على الحالة السيئة التي كان ميلان عليها

انتقد كلارينس سيدورف المدير الفني لميلان الحالة البدنية التي كان عليها لاعبو فريقه وقت وصوله لخلافة المقال ماسيمو أليجري.

وتولى سيدورف المسؤولية خلفا لأليجري الذي رحل عقب الخسارة من ساسولو 4-3 في الدوري.

وقال سيدورف للصحفيين: "يجب الحكم على إدارتي منذ وصولي للفريق".

وأوضح صاحب الـ38 عاما "ما حدث قبل وصولي لا يشغلني، فقد بدأت عملي كمدرب ولدي المزيد لأقدمه، والآن علي أن استخرج من كل لاعب أفضل ما عنده.. وكل شئ سيكون مختلفا الموسم المقبل".

وضرب سيدورف مثالا بالبرازيلي روبينيو مهاجم فريقه، والذي أصبح يقدم مجهودا أكبر في التدريبات -بحسب المدرب الهولندي-.

وأضاف "روبينيو مثل جميع لاعبي الفريق كان يعاني من تأخر كبير في حالته البدنية حرمه من تقديم موهبته، ولكنه أظهر رغبة حقيقية في التحسن والآن هو أكثر من يجري في الفريق".

الروسونيري يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 45 نقطة.