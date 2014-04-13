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جماهير برشلونة تهاجم الفريق بعد الخسارة أمام جرانادا

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جماهير برشلونة تهاجم الفريق بعد الخسارة أمام جرانادا جماهير برشلونة تهاجم الفريق بعد الخسارة أمام جرانادا

إفي - هاجمت جماهير برشلونة الإسباني لاعبي الفريق لدى وصولهم إلى كامب نو، بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام جرانادا لهدف دون رد في الليجا.

ووفقا لتقارير محلية، فإن مجموعة من الجماهير وجهت انتقادات لاذعة للاعبين، بينها "ألا تشعرون بالخجل" و"أبناء العاهرات" و"تفكرون فقط في المونديال".

وتعرض نيمار لهتافات عنصرية وكان الحارس خوسيه مانويل بينتو أكثر اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي التي يتعرض لها برشلونة في أقل من أسبوع، بعد أن ودع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي البطولة بعد خسارته إيابا أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف.

وتقلص هذه الهزيمة آمال البرسا في الفوز بالليجا، حيث تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وأتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف عن الميرينجي والذي لم يخض بعد مباراة هذه الجولة.

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