أزمة في الأهلي بين الجهاز الفني وعضو مجلس الإدارة طاهر الشيخ

قام محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي، بشكوى طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة النادي الأحمر إلى رئيسه محموط طاهر، بعد صرح الشيخ في وسائل الإعلام أن القلعة الحمراء بحاجة لمدرب أجنبي يخشاه اللاعبون.

وعلم FilGoal.com أن حالة الغضب الشديدة التي سيطرت على يوسف، دفعته لشكوى الشيخ لطاهر، لشعوره بأن الأمر احتوى على إهانة شخصية.

وأكد يوسف لطاهر، إنه لا يمانع استقدام مدير فني أجنبي، ولكن هل معنى قول الشيخ "يخشاه اللاعبون" أنه - أي يوسف - ضعيف الشخصية.

الشيخ يتعجب!

ومن جانبه، عبر طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلي ونجمه في الثمانينات، عن اندهاشه من تعامل محمد يوسف مع تصريحاته، مؤكدا إنه لم يقصد توجيه إي إهانة شخصية للأخير.

وقال الشيخ لـFilGoal.com "الأهلي معتاد دائما على التعاقد مع مدير فني أجنبي، كونه أقل تأثرا بالضغوط من المدير الفني المصري، هذا ما قصدته وليس إهانة يوسف."

واضاف الشيخ "كان على يوسف أن يتحدث معي قبل أن يظن كذلك، أشعر بالتعجب والاندهاش من حديثه ومن رد فعله."

عبد الحفيظ يدافع!

إلى ذلك، شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على رفضه لخروج عضو مجلس إدارة في وسائل الإعلام للحديث عن الجهاز الفني، موضحا إنها سابقة فريدة في تاريخ المارد الأحمر.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com "ما حدث أمر غير مقبول، ولم يسبق له أن حدث داخل الأهلي."

وأضاف عبد الحفيظ "أريد فقط تذكير الجميع بأن تسع بطولات من الـ19 بطولة التي حقق بفضلها الأهلي لقب الأنجح في العالم، تحققت تحت قيادة مديرين فنيين مصرييين."

ويقصد عبد الحفيظ الرباعي، محمود الجوهري وأنور سلامة وحسام البدري ومحمد يوسف.