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الكاف يتوعد الأهلي بعقوبات مغلظة قبل مواجهة الدفاع المغربي

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الكاف يتوعد الأهلي بعقوبات مغلظة قبل مواجهة الدفاع المغربي الكاف يتوعد الأهلي بعقوبات مغلظة قبل مواجهة الدفاع المغربي

توعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأهلي بعقوبات مغلظة في حالة تكرار أزمة تحديد ملعب مباريات الفريق الأحمر القارية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com "يتعين علينا تحديد ملعب مباراة الدفاع المغربي في الكونفدرالية مبكرا، وإلا سنتعرض لعقوبات من الكاف."

وأضاف عبد الحفيظ "مسؤولو الكاف توعدونا بفرض عقوبات مغلظة في حال عدم تحديد ملعب المباراة مبكرا، وتكرار ما حدث قبل مواجهة أهلي بنغازي الليبي في دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا."

ومن المنتظر أن يستضيف المارد الأحمر منافسه المغربي يوم 19 إبريل الجاري، في ذهاب دور الـ16 المكرر بكأس الكونفدرالية.

ودائما ما يعاني الأهلي قبل مبارياته من تحديد الملعب الذي يستضيفها، وهو الأمر الذي تتحكم فيه وزارة الداخلية المعنية بتأمين المباريات.

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