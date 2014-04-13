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القبض على 8 من إخوان المنوفية فى حملة مداهمات بمدينة السادات

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القبض على 8 من إخوان المنوفية فى حملة مداهمات بمدينة السادات القبض على 8 من إخوان المنوفية فى حملة مداهمات بمدينة السادات

13 إبريل 2014 | 1:52 مساءً

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ألقت قوات أمن المنوفية بالتعاون مع الأمن الوطنى بمدينة السادات من القبض على 8 من المنتمين لجماعة الإخوان فى حملة مداهمات للعناصر المتهمة بالتورط فى أعمال عنف وتحريض

 

ارشيفية

صورة أرشيفية

 

على التظاهر بناء على قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطاراً من رئيس مباحث السادات بضبط كلا من محمد السيد عبد المقصود 28 سنة تباع واحمد رضا ابو غنيمة 22 سنة عاطل وشقيقه شادى 20 سنة وإسلام عبد السيد 28 سنة عامل ومحمود مصطفى عبد اللطيف 23 سنة عامل وابراهيم رزق على 33 سنة عامل وداود سليمان البكرى 34 سنة عامل وعبد اللطيف محمود 33 سنة عامل وجميعهم مقيم قرية ابو نشابة دائرة المركز وذلك بعد صدور قرار بضبطهم لتورطهم فى اعمال عنف والتحريض عليه وانتمائهم لجماعة الإخوان وباشرت النيابة التحقيق .

 

2014-04-13

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