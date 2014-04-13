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محافظ بنى سويف يأمر بالتحقيق فى واقعة رفض طلاب تحية العلم فى طابور الصباح

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محافظ بنى سويف يأمر بالتحقيق فى واقعة رفض طلاب تحية العلم فى طابور الصباح محافظ بنى سويف يأمر بالتحقيق فى واقعة رفض طلاب تحية العلم فى طابور الصباح

المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف

 

أمر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف باجراء تحقيق عاجل فى مدرسة امين بريك الثانوية المشتركة بمركز ناصر بسبب قيام عدد من الطلاب برفض أداء تحية العلم وقيام إدارة المدرسة بعقاب مدرس التربية الرياضية الذى أصر على تحية العلم فى طابور الصباح وقال المستشار مجدى البتيتى ان العلم هو رمز ولا يجوز للطلاب عدم تأديتهم لتحية العلم وقال اننى طلبت من وكيل الوزارة رمضان عبدالحميد إجراء تحقيق مع عدد من الطلاب رفضوا تحية العلم.

كانت مجموعة من طلاب مدرسة أمين محمود بريك الثانوية المشتركة، قد رفضوا تحية العلم، ووصفوها بالكفر وأنها من أعمال الطاغوت، ويتزعم تلك المجموعة من الطلبة، عدد من طلاب الاخوان ، وأصر مدرس التربية الرياضية محمد نصر عبدالعزيز، على أداء هؤلاء الطلاب تحية العلم، ولكنهم رفضوا.

وفى اليوم التالى، طلب مدرس التربية الرياضية محمد نصر، من مدرس اللغة العربية، أن يلقى كلمة في طابور الصباح لمواجهة هذا الفكر المنحرف ، ويؤكد على معانى حب الوطن وضرورة أداء تحية العلم.

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