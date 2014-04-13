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بالصور.. أقباط المنوفية يحتفلون بـ”أحد السعف” وسط حراسة مشددة

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بالصور.. أقباط المنوفية يحتفلون بـ”أحد السعف” وسط حراسة مشددة بالصور.. أقباط المنوفية يحتفلون بـ”أحد السعف” وسط حراسة مشددة

أقباط المنوفية يحتفلون بأحد السعف

أقامت ، صباح اليوم ، مطرانية شبين الكوم إحتفالية الأخوة الأقباط بعيد “أحد الشعانين”، المعروف باسم “أحد السعف”، وترأس الاحتفالات الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وعدد غفير من الأقباط من الرجال والسيدات والأطفال وسط حراسات امنية مشددة.

وفرضت مديرية أمن المنوفية إجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء مجدي سابق حكمدار المنوفية بنشر قوات حراسة مدعمة بقوات من الامن المركزي ومدرعات الشرطة بالاضافة الى الاستعانة بخبراء المفرقعات والبوابات الألكترونية تحسبا لإستهداف تجمعات الاخوة الأقباط عمليات ارهابية .

ويذكر أن “أحد الشعانين” بداية أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة نسبة إلى أن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين وأغصان الأشجار لهذا تتزين أغلب الكنائس للاحتفال بالنخيل.

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