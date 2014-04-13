أغلى 5 عطور في العالم

هل تريدين التعرف إلى أغلى العطور العالمية؟ بالتأكيد، لن تتوفّر لديك الميزانية الكافية لشرائها، ولكن تجربة التعرف إلى هذه المنتجات ستكون ممتعة.

تعرفي مع "سيِّدتي نت" إلى أغلى العطور العالميّة سعراً وترفاً:

1. Clive Christian No. 1

يعرف هذا العطر من Clive Christian بعطر جلالة الملك الإمبراطوري، إذ لا يستطيع أحد الحصول عليه سوى الملوك. ولعل السبب في ذلك هو أنّ قيمة الأونصة الواحدة منه تبلغ 12,951 دولاراً. لذلك لم يتم إنتاج سوى عشر زجاجات فقط من هذا العطر المترف، الذي يُعتبر أغلى عطر تمّ إنتاجه في العالم.

تتكون زجاجة هذا العطر من الكريستال، مع قطعة من الماس الأبيض من عيار 5 قراريط، وطوق من الذهب الخالص من عيار 18 قيراطاً.

2. Baccarat Les Larmes Sacrees

يبلغ سعر الأونصة الواحدة من هذا العطر 6800 دولار أمريكي. وعلى الرغم من أنّ إنتاجه تمّ في عام 1998، إلا أنه لم ينل شهرة واسعة بين أغنياء العالم، إلا في السنوات القليلة الماضية.

شكلت زجاجة هذا العطر الفريد على شكل هرمي لاستحضار رائحة الشرق الأوسط القديمة، فهو يحتوي في نفحاته على العبير والمر في إصدارات محدودة جداً داخل زجاجات من الكريستال.

3. Clive Christian

هذا العطر أيضاً من Clive Christian، ولكنه بسعر 2,150 دولاراً للأونصة الواحدة. تمّت تعبئة هذا العطر في زجاجة من الكريستال، إلا أنها لم ترصّع سوى بثلث قيراط من الماس على رقبتها. تحتوي نفحات هذا العطر على الفانيليا، وخشب الصندل، والبرغموث، وزهرة اليانغ.

4. Hermes 24 Faubourg

تبلغ قيمة الأونصة من هذا العطر حوالى 1500 دولار، وهو مخصّص للنساء فقط. تمّ إنتاجه في ألف زجاجة فقط من الكريستال.

5. Caron Poivre

أمّا هذا العطر الفريد فهو مخصّص للجنسين معاً، وتبلغ قيمة الأونصة منه 1000 دولار أمريكي.

تمّت تعبئة هذا العطر في زجاجة من الكريستال، مع طوق من الذهب الأبيض والأصفر. أما عن رائحته فهي تتكون من القرنفل، ومن مجموعة متنوعة من التوابل، كالفلفل الأحمر والأسود.

تُرى مَن من أغنياء العالم ستكون لديه الإمكانية للحصول على هذه العطور؟

تابعي هنا:

عطور يعشقها الرجل عليك!

6 عطور زهريّة اختاريها هذا الشهر!

أهمية العطور في العلاقة الحميمة