موضة الشعر الأشقر تسيطر على نجمات هوليوود

سيطرت موضة الشعر الأشقر على شعر نجمات هوليوود لهذا الموسم.

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إذ لاحظنا أن جميعهن تألقن بهذه الصبغة الفاتحة والتي أضافت إلى بشراتهن مزيداً من النضارة والحيويّة في فصل الربيع.

لهذا وأن قرّرت اعتماد هذه الموضة كواحدة من نجمات هوليوود يمكنك متابعة النصائح التاليّة:

- اختاري اللون حسب درجة لون بشرتك لتحصلي على إطلالة أجمل.

- هذا اللون من الشعر يحتاج لوضع مكياج لافت، لهذا ضعي القليل من أحمر الشفاه وبودرة الخدود المشمشيّة.

- لا تهملي شعرك، فالشعر الأشقر يظهر تلفه مباشرة للعلن.

- قومي اسبوعياً باعتماد حمامات زيت خاصة بنوع شعرك.

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