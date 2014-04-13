سندويشات السبانخ لفطور مميّز

المقادير:

-حبتان كبيرتان من البصل

-3 باقات صغيرة من السبانخ

-القليل من الزيت النباتي، للقلي

-ملعقتان كبيرتان من السمّاق

-ملعقة كبيرة من الملح

-عصير حبتين من الليمون الحامض

-6 حبات من خبز الصامولي الجاهز

طريقة التحضير:

1- يقطّع البصل إلى مكعبات صغيرة للغاية.

2 -يغسل السبانخ جيداً، ثم يفرم فرماً متوسطًا.

3- يضاف الزيت النباتي إلى مقلاة، يقلّب البصل فيه لدقيقتين، ثم السبانخ، وينثر السمّاق والملح ويسكب الحامض، مع التقليب لـ8 دقائق، حتى ينضج.

4 -يحشى الخبز بهذا الخليط، وينثر السمّاق على سطحه الخارجي، للتزيين.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

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