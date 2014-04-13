وفاة 11 شخصا نتيجة العبور الخاطئ في الأشهر الثلاثة الماضية

كشف العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، عن بعض الممارسات الخاطئة من قبل مستخدمي الطريق من المشاة، مشيراً إلى قيام بعض الأشخاص من تسلق الحاجز الأسمنتي الفاصل بين الشارع أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم.

وأوضح العقيد المزروعي أنه رغم قيام الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من إطلاق الحملات التوعوية من حين لآخر، إلا أن هناك أشخاصاً لا يعيرون اهتماما لمسألة العبور الآمن معرضين بذلك أنفسهم وآخرين للخطر، مؤكداً

أن (80%) من المشاة لا يمتلكون أي ثقافة لعبور الطريق، كما أن هناك إشكالية لدى البعض حول الالتزام بأماكن عبور المشاة.

وأشار إلى أنه تم تحرير أكثر من (59) ألفا و(212) مخالفة عبور مشاة في غير الأماكن المخصصة للعبور في عام 2013م، في حين تم تحرير ‬(24) ألفا و‬(85) مخالفة في الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، وتعتبر هذه المخالفة مرتفعة ويمكن تفاديها عبر زيادة الثقافة المرورية.

وأضاف أن شوارع دبي شهدت خلال العام الماضي (2947) حادثا تعرض فيها (380) شخصا لحالات الدهس، أصيب منها (399) شخصا بإصابات مختلفة وتوفي فيها (46) شخصاً. في حين شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وقوع (362) حادثا تعرض فيها (94) شخصاً لحالات الدهس، أصيب منها (98) شخصا بإصابات مختلفة وتوفي فيها (11) شخصاً.

وأوضح العقيد سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة العمل أطلقا الأسبوع الماضي حملة (اعبر بأمان) التي تهدف إلى الحد من وفيات الدهس، ونشر الثقافة والوعي المروري لمستخدمي الطرق من المشاة للحد من الحوادث المرورية التي يتعرضون لها أثناء عبورهم الشوارع، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي بالوصول إلى صفر في المائة لوفيات الحوادث بحلول عام 2020م، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع وزارة العمل كونها الجهة التي تتعامل مع الشركات ولديها أعداد العمال تمهيداً لإلقاء المحاضرات التوعوية لأكبر فئة منهم.

وقال المزروعي إن فريق عمل أعبر بأمان قدّم محاضرات توعوية استفاد منها أكثر من (600) ألف عامل خلال السنوات الماضية، ولا يزال الفريق يواصل عمله، حيث قدّم في الأسبوع الماضي محاضرات توعوية لشركة أرابتك للمقاولات استفاد منها (2500) عامل، وفي شركة الاتحاد الإنشائية بلغ عدد المستفيدين (2000) عامل، في حين استفاد (3200) عامل من شركة دتكو بلفور بيتي.

وقام الفريق بتقديم المحاضرات باللغات (العربية، والانجليزية، والأوردو) بيّن فيها الطريقة الصحيحة للعبور وأماكن العبور، بالإضافة إلى عرض صور من الحوادث البليغة التي وقعت مؤخراً لأشخاص كانوا يعبرون الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور، كما تم عرض لقطات من الفيديو التي تم رصدها من قبل الكاميرات لبعض حوادث الدهس.

وأكد العقيد سيف المزروعي، إن الإدارة العامة للمرور تقع على عاتقها حماية أرواح مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة، ولن نتهاون في ردع كل من تسول له نفسه تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

>