أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قيادي بـ”الوفد” : البدوي حول الحزب إلى “بنسيون”‎

Google+ Print
قيادي بـ”الوفد” : البدوي حول الحزب إلى “بنسيون”‎ قيادي بـ”الوفد” : البدوي حول الحزب إلى “بنسيون”‎

قال عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد :”إنه بأي دليل يقال أن هناك إجماع على الدكتور السيد البدوي بعدما قام بتحويل الحزب إلى مجموعة من المليشيات الوظيفية ، إذ أن فؤاد سراج الجين كان يدخل و يخرج من الحزب و معه عامل واحد فقط ، أما ما وصل إليه الحزب من إعداد الموظفين المقيمين بالحزب يعكس تدهور الحزب”.

كما أضاف النحاس خلال تصريحاته الخاصة لـ”اونا” :”إن الدكتور السيد البدوي قام بإفلاس الحزب ،وذلك بعد أن تم تسليم الحزب للبدوي و بحوزة خزانته مبلغ 92 مليون جنيه و الأن لا شيء ، فكل هذه مبررات تدعي على عدم انتخاب  البدوي في الانتخابات القادمة” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا