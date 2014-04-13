قيادي بـ”الوفد” : البدوي حول الحزب إلى “بنسيون”‎

قال عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد :”إنه بأي دليل يقال أن هناك إجماع على الدكتور السيد البدوي بعدما قام بتحويل الحزب إلى مجموعة من المليشيات الوظيفية ، إذ أن فؤاد سراج الجين كان يدخل و يخرج من الحزب و معه عامل واحد فقط ، أما ما وصل إليه الحزب من إعداد الموظفين المقيمين بالحزب يعكس تدهور الحزب”.

كما أضاف النحاس خلال تصريحاته الخاصة لـ”اونا” :”إن الدكتور السيد البدوي قام بإفلاس الحزب ،وذلك بعد أن تم تسليم الحزب للبدوي و بحوزة خزانته مبلغ 92 مليون جنيه و الأن لا شيء ، فكل هذه مبررات تدعي على عدم انتخاب البدوي في الانتخابات القادمة” .