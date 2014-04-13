بالصور .. جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية عن “دور المدير فى ظل المتغيرات الحديثة”

افتتح اليوم محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط دورة تدريبة بعنوان ” دور المدير فى ظل المتغيرات الحديثة ” وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالسميع رئيس الجامعة ، وبحضور 45 مدير من الإدارات المختلفة بالجامعة والتى تهدف الى تنمية المهارات القيادية للمديرين فى ادارة الازمات وكذلك شرح وتوضيح أهمية تطبيق نظم المعلومات فى صنع واتخاذ القرار .

وقد صرح الاستاذ محمد عبدالسلام مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة ان الدورة تناقش على مدار ستة أيام عدة محاور اهمها : مفاهيم الإدارة الحديثة وانعاكسها على مهارات المستقبل (التمكين _ الإدارة بالنتائج_ إدارة التغيير _ اعادة الهيكلة) ، أساسيات التخطيط الإستراتيجى فى مواجهة المتغيرات العالمية والمحلية واعداد برامج العمل ومتابعة وتقييم التنفيذ ، التفكير الإبتكارى فى حل المشكلات واتخاذ القرارات ، ويحاضر فيها من كلية التجارة كلاً من الدكتور عبدالناصر طه ، الدكتور احمد سيد سباعى بقسم إدارة الأعمال .