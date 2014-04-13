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بالصور .. جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية عن “دور المدير فى ظل المتغيرات الحديثة”

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بالصور .. جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية عن “دور المدير فى ظل المتغيرات الحديثة” بالصور .. جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية عن “دور المدير فى ظل المتغيرات الحديثة”

دورة تدريبية بجامعة أسيوط

افتتح اليوم محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط دورة تدريبة بعنوان ” دور المدير فى ظل المتغيرات الحديثة ” وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالسميع رئيس الجامعة ، وبحضور 45 مدير من الإدارات المختلفة بالجامعة والتى تهدف الى تنمية المهارات القيادية للمديرين فى ادارة الازمات وكذلك شرح وتوضيح أهمية تطبيق نظم المعلومات فى صنع واتخاذ القرار .

وقد صرح الاستاذ محمد عبدالسلام مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة ان الدورة تناقش على مدار ستة أيام عدة محاور اهمها : مفاهيم الإدارة الحديثة وانعاكسها على مهارات المستقبل (التمكين _ الإدارة بالنتائج_ إدارة التغيير _ اعادة الهيكلة) ، أساسيات التخطيط الإستراتيجى فى مواجهة المتغيرات العالمية والمحلية واعداد برامج العمل ومتابعة وتقييم التنفيذ ، التفكير الإبتكارى فى حل المشكلات واتخاذ القرارات ، ويحاضر فيها من كلية التجارة كلاً من الدكتور عبدالناصر طه ، الدكتور احمد سيد سباعى بقسم إدارة الأعمال .

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