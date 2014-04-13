قصر Rhianna للبيع بـ 14.99 مليون دولار!

يقع هذا القصر غرب مدينة "لوس أنجلوس"، في محيط يقطنه الأثرياء، تخترقه بيوت فخمة تُغري العديد من المشاهير للسكن فيها، ومن بينهم النجمة العالمية Rihanna، التي اشترت منزلها سنة 2012 مقابل 12 مليون دولار أمريكي، ثم سرعان ما عرضته للبيع اليوم مقابل 14.99 مليون دولار أمريكي!

رافقي "سيدتي نت" للتجوّل في أرجاء قصر النجمة Rihanna الفخم، والذي يمتدّ على مساحة 1022 متراً مربّعاً، ويضمّ 7 غرف نوم و9 حمّامات ومسبحاً ضخماً يتوسّط الحديقة التي تحوطه.

يبدو أنّ النجمة ذائعة الصيت حرصت على إبراز عنصر الراحة في أرجاء مساحتها المترامية، عبر اختيار اللون الأبيض النقي ليحضر في غير مكان، بدون إغفال الإنارة الخفيفة المستمدّة من وحدات الإضاءة المتراصّة في السقف.

وتحتلّ غرفة المعيشة مساحة بارزة من الطبقة الأرضية، وتضمّ جلستين يسيطر عليهما الأبيض الذي يُغطّي الأرائك والمقاعد التي تحمل الوسادات البرتقالية، وتفترش سجّادتان من الصوف الرمادي الأرضيّة، ترتفع طاولتان من الزجاج الشفّاف تحملان بعض "الاكسسوارات" عليها. وتتوسّط على الجدار الرئيس شاشة تلفاز ضخمة، لوحتين تجريديتين.

وقد خصّصت غرفة المعيشة الثانية للاستراحة، ويسم عدم التكلّف أثاثها والذي يقتصر على أريكة ومقعدين وطاولة خشب تكثر المجلات عليها.

ويطغى اللون الأزرق على حمّام الضيوف ليضفي لمسة منعشة عليه.

وتشرف غرفة الطعام مباشرةً على الحديقة، وتتألّف من طاولة خشب تحوطها 8 كراس منجّدة بالجلد الأبيض.

ويحظى المطبخ بواجهة زجاج، وتجتمع الحداثة والأناقة في أرجائه، ولا يغيب جانب منه مخصّص لتناول الوجبات السريعة.

وتستيقظ النجمة، لتطلّ مباشرةً على جانب من الحديقة.وقد قسّمت غرفة نومها إلى قمسين، يفصلهما عمود من الرخام: الأوّل يضمّ السرير، والثاني يبدو كأنه غرفة جلوس.

وللفخامة عنوان في الحمام الرئيس الفسيح، ويرسمها حوض الاستحمام الذي يرتفع درجتين، وتقابله مساحة "الدشّ"، والمحاطة بالزجاج الشفّاف.

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