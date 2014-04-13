4 تطبيقات خاصّة بعشّاق الموضة

إذا كنت من عشّاق الأزياء، فقد أصبح بإمكانك متابعة أحدث صيحات الموضة، من خلال أفضل تطبيقات الهواتف الذكية التي يُطلعك عليها "سيدتي نت":

1.Stylish Girl

يتيح لك هذا التطبيق تنظيم خزانتك عبر تصوير كلّ قطعة من ملابسك، ثمّ تصنيفها حسب الموسم والنوع، ويمكنك أيضاً أن تذكري اسم العلامة التجارية والسعر والحجم، وإضافة الملاحظات العامة.

وإذا كنت قد أرسلت القطعة للغسيل والكيّ، أو أعرتها لإحدى الصديقات، فإنّ بإمكانك ذكر ذلك أيضاً.

وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المتعلقة بالقطعة، يمكنك حفظها في خزانتك.

استخدمي القطع المحفوظة في الخزانة أو حقيبة الأمنيات لجمع ما ترينه مناسباً معاً وتشكيل الملابس المتنوّعة. ابحثي في خزانتك الرقمية عن أيّ قطعة، واعرفي كيف يُمكنك ارتداؤها مع القطع الأخرى.

2. Fashion Freax

هي شبكة اجتماعية تمكّنك من التقاط الصور الشخصية لإظهار أناقة ملابسك وتناسقها.

قومي بتحميل صورتك الأولى، وانقري على أيّ قطعة ترتدينها لتصنيفها مع العلامة التجارية.

عندما تتمّين هذا العمل، امنحي ملابسك عنواناً مثيراً للاهتمام. يمكنك بالطبع مشاركة مظهرك الجديد مع الأصدقاء عبر "الفيس بوك".وإذا كنت ترغبين في الوصول إلى أكبر عدد من المعجبين بأزيائك، يمكنك دفع مبلغ مالي معيّن للترويج لها والحصول على عدد أكبر من المتابعين والمعجبين.

كلّما ازداد عدد القلوب، أي الإعجابات على أيّ مظهر تحملينه، ازدادت فرصتك في الظهور على صفحة "مظهر اليوم" أو "مظهر الأسبوع".

3.Snapette

هو تطبيق للمولعين بـ "الاكسسوارات" التي تتماشى وصيحات الموضة، إذ يعرض صور اكسسوارات من "شانيل" و"بيربيري" وغيرهما من العلامات التجارية الفخمة.

ويقوم مستخدموه بتحميل صور للأحذية والحقائب التي تعجبهم بهدف نيل إعجاب الآخرين ومعرفة رأيهم في أيّ قطعة، فإذا كنت غير متأكدة من رغبتك في شراء فستان من "غوتشي" بسعر 700 دولار أمريكي، فحمّلي صورته واستشيري صديقاتك.

4. iShoes

يستهدف هذا التطبيق عشاق الأحذية.ويُساعدك في البحث عن الحذاء المناسب الذي سيزيد مظهرك رونقاً وتميّزاً، عبر تقديم 50000 طراز من الأحذية، التي يُمكنك فلترتها حسب اللون أو الطراز أو السعر.

هل استخدمت تطبيقاً للموضة من قبل؟ ما هو مصدرك المفضّل للأخبار والنصائح؟