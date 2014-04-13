وزير الإسكان يفتتح 4 مشروعات محطات مياه شرب بالبحيرة

استقبل العشرات من خريجى مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المهندس مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق بالهتافات المنددة اثناء دخوله محطة مياه الشرب بابو حمص لافتتاح التوسعات الجديدة بالمحطة مطالبين بتعينهم اسوة بخريجى الأعوام السابقة ووعدهم مدبولي بتعيين 55 منهم عقب الانتهاء من تجنيدهم بسلاح المهندسين ادارة المياه بالاتفاق مع القوات المسلحة للاستفادة منهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأعلن المهندس مصطفى مدبولى الانتهاء من 4 مشروعات محطات لمياه الشرب من أصل 5 محطات بالمحافظة وجارى تنفيذ 4 اخرى بوادى النطرون وكفر الدوار وحوش عيسى وسيتم الانتهاء منهم بنهاية يونيه القادم ، مشيرا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على استكمال المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بابو حمص والتى من المقرر افتتاحها في 15 مايو المقبل بتكلفة 147 مليون جنيه للقضاء على مشاكل المياه بالمحافظة بالكامل .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة والتى بدأها بتفقد المرحلة الاولى من توسعات محطة مياه الشرب بابو حمص كما تفقد محطة مياه الشرب بشرق النوبارية ومشروع محطة الصرف الصحى بوادى النطرون وتفقد مشروع الاسكان بمنطقة الرست هاوس والبالغ عدد الوحدات 614 وحدة سكنية.

وأضاف مدبولى أنه تم مضاعفة طاقة محطة مياه الشرب بابو حمص من 68 الف لتر مياه إلى 134 الف لتر ، مشيرا إلى الانتهاء من التوسعات بشبكات المياه والصرف الصحى قبل نهاية العام المالى الحالى مؤكدا على ان اقصى مدى زمنى لن يتجاوز العام الواحد للانتهاء من المشروعات .

وأعلن ان الوزارة تعمل على قدم وساق في مشروع الاسكان الاجتماعى للشباب في كافة محافظات الجمهورية سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة للقضاء على قوائم الانتظار مشيرا إلى ان عدد الوحدات بوادى النطرون وكفر الدوار 7 الاف وحدة سكنية .

واكد الوزير على وجود اجراءات حاسمة للوزارة للتصدى لحالات التعدى على اراضى النيل والترع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، مشيرا إلى ان التعديات تعيق استكمال المنشات.

من جانبه قال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة انه تم مد الصرف الصحى لـ 60 قرية محطة رفع داخل القرى هذا العام لافتا إلى سيتم مد مشروع الصرف الصحى في 59 قرية اخرى العام المالى الجديد مشيرا إلى ان المحافظة بحاجة إلى اعتماد مالى قدره 8 مليار جنيه لادخال الصرف الصحى بجميع القرى وعددها 491 قرية .

أعلن المحافظ ان التوسعات الجارية في محطة شرق النوبارية سيتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة لأول مرة لمعالجة المياه للاستفادة من الخبرات الدنماركية المتميزة في مجال مياه الشرب .