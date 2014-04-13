بالصور .. افتتاح أول برنامج تدريبى بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى

إفتتح الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامج تدريبى عن “منظومة الأعمال والخدمات المصرفية” والذى ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة بقاعة النيل وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الناصر حمودة عميد الكلية .

وفى كلمته خلال الإفتتاح أشاد الدكتور حسن صلاح بفكرة البرنامج وأهميته والدور الحيوى الذى يلعبه المتخصصون فى مجال المحاسبة وإدارة الأعمال والأعتماد على علمهم وخبرتهم فى مختلف المشروعات فى شتى التخصصات ، مؤكداً على أن جامعة أسيوط تفخر بتميزها فى تنظيم مثل تلك البرامج والدورات التدريبية والتى تتعاون فيها مع محاضرين على مستوى عالى من الكفاءة والخبرة وتهدف من خلالها إلى تحسين المستوى العلمى للطلاب و رفع كفاءاتهم واكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل داخل مصر وخارجها .

وقد صرح الدكتور أحمد شهير مدير المركز أن البرنامج التدريبى هو الأول من نوعه والذى يعد ثمرة التعاون بين جامعة أسيوط والمعهد المصرفى بالقاهرة التابع للبنك المركزى المصرى، والذى يهدف إلى تدريب الطلاب على المهارات المؤهلة للعمل المصرفى والتى تتضمن العمل بالبنوك و الشركات المتخصصة فى هذا المجال إلى جانب آليات إختيار المشروعات الصغيرة وكيفية تمويلها ، ويحاضر فى البرنامج الدكتور عيسى حسن عيسى والدكتور أحمد عبد الجواد الخبراء المصرفيين بالمعهد المصرفى ويستمر حتى 19 من إبريل الجارى وبمشاركة أكثر من 700 طالب بمختلف الفرق الدراسية بكلية التجارة.

يأتى البرنامج فى إطار خطة مركز الإستشارات التجارية والتنمية الإدارية بالكلية فى إستهداف أنشطة جديدة تلامس الواقع وتنظيم برامج تدريبية تعتمد على كثافة المعلومات وتركيزها فى مدى زمنى قصير.