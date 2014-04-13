فؤاد بدراوى : ترشحت لرئاسة الوفد من أجل المواطن .. والحزب يعاني من تدهور سياسي

قال فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد “إن المواطن هو الدافع الرئيسي الذي جعلني أترشح إلى انتخابات الحزب وأن التدهور السياسي الذي وصل إليه الحزب هو الذي دفعني إلى الترشح إلى انتخابات الحزب”.

وأضاف أن البرنامج يتضمن جزء استحقاقات داخلية وآخرى خارجية و أن البرنامج يتضمن تفعيل لأنشطة كثيرة و دور المرأة ، و سيتم النظر إلى اللائحة التنظيم الداخلي للحزب و هذا سيتم طرحة في القريب .

و قال بدراوى إن الديون أزمة يمر بها الوفد حزباً و صحيفة، حيث أن ودائع الوفد كانت 90 مليون والآن 18 مليون، السبب هو القرار الخاطئ الذي تسبب فيه و هو تعاقد رئيس الحزب مع شركة مديالاين و الخلافات الدائرة بيتهم ، و هذه أزمة خطيرة جداً وأن رئيس الحزب لم يتشاور مع ولم يعرض إلا على أعضاء الهيئة العليا للحزب .

وما يخص الإجراءات القانونية فسيتم الاتفاق ما بين أعضاءالحزب ، وأضاف “أقول أن جريدة الوفد لم تغلق و جاري الآن إعداد دراسة من مكتب متخصص للنهوض بالحزب”.

المراسل : شمس الدين مرتضى