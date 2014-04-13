وزير الداخلية: تحديث نظم التدريب ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن محور التدريب هو الركيزه الأساسية التى توليها الوزارة إهتماماً خاصاً لضمان فاعلية منظومة الأمن بالبلاد ، وأن تطوير وتحديث أُطر التدريب ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية التى باتت تتسم بالعنف أكثر من أى وقتٍ مضى .

> جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الوزير للضباط والأفراد المتدربين حال تفقده للفرقة التدريبية المتقدمه صباح اليوم الأحد بقطاع سلامة عبدالرؤف للعمليات الخاصة ..

> كما فاجأ الوزير الطابور الصباحى لفرق ” المهام القتالية والخاصة ، والتدخل السريع ، وإحتياطى المجموعات القتالية ، والأسلحة المعاونة ، والرماية القتالية ” وتفقد نوعية التدريب وجاهزية القوات مشيدا بما شهده من مهاراتٍ عالية فى مستويات التدريب ، وبما لمسه من روحٍ معنوية عالية وجدية وإصرار على تنفيذ البرامج التدريبية ..

> وأكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الدولة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير منظومة التدريب وصقل مهارات رجال الشرطة بأحدث الأساليب لمواجهة التحديات التى تشهدها المرحلة الراهنة.

أ ش أ