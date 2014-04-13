أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الداخلية: تحديث نظم التدريب ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية

Google+ Print
وزير الداخلية: تحديث نظم التدريب ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية وزير الداخلية: تحديث نظم التدريب ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية

وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن محور التدريب هو الركيزه الأساسية التى توليها الوزارة إهتماماً خاصاً لضمان فاعلية منظومة الأمن بالبلاد ، وأن تطوير وتحديث أُطر التدريب ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية التى باتت تتسم بالعنف أكثر من أى وقتٍ مضى .
> جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الوزير للضباط والأفراد المتدربين حال تفقده للفرقة التدريبية المتقدمه صباح اليوم الأحد بقطاع سلامة عبدالرؤف للعمليات الخاصة ..
> كما فاجأ الوزير الطابور الصباحى لفرق ” المهام القتالية والخاصة ، والتدخل السريع ، وإحتياطى المجموعات القتالية ، والأسلحة المعاونة ، والرماية القتالية ” وتفقد نوعية التدريب وجاهزية القوات مشيدا بما شهده من مهاراتٍ عالية فى مستويات التدريب ، وبما لمسه من روحٍ معنوية عالية وجدية وإصرار على تنفيذ البرامج التدريبية ..
> وأكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الدولة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير منظومة التدريب وصقل مهارات رجال الشرطة بأحدث الأساليب لمواجهة التحديات التى تشهدها المرحلة الراهنة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا