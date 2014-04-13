أسيوط تنظم رحلات سياحية للاحتفال بعيدها القومي‎

تقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط وطبقا لتوجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط من أجل النهوض بالسياحة وتنمية الآثار والمناطق السياحية وتعريف المواطن بأهم المعالم السياحية التي تتميز بها محافظة أسيوط ….. صرح بذلك رمضان عثمان على مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط.

وقال رمضان أن الهيئة ستنظم رحلة سياحية تعريفية لأبناء المحافظة خلال العيد القومي لزيارة أحد أهم المشروعات القومية بأسيوط وهي قناطر أسيوط الجديدة بالإضافة إلى تنظيم رحلات داخلية لزيارة الأماكن الأثرية بالمحافظة تشجيعا للسياحة الداخلية والتعرف على الآثار التي تزخر بها أسيوط ، مشيرا إلى انه تم الانتهاء فعليا من إعداد أول رحلة سياحية بمناسبة أعياد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين إلى مدينة الغردقة وذلك بأسعار رمزية طبقا للحملة التي أطلقتها وزارة السياحة تحت شعار (مصر أم الدنيا – بلدنا أولي بينا) وذلك بالتنسيق مع جمعية أصدقاء السائح والحملة الشعبية لتنشيط السياحة بأسيوط.

وأضاف مدير الهيئة انه تم التعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط لاختيار يوم 14 من أبريل واعتباره يوما للسياحة في أسيوط ويقام من خلاله العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية وتوعية الطلاب بأهمية السياحة ومفهومها وكيفية الحفاظ على المقتنيات والأماكن الأثرية ، مضيفا انه سيتم عمل مسابقة سياحية للطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وتوزيع جوائز نقدية وعينية قيمة من قبل الهيئة.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على أهمية السياحة وليس فقط من الناحية المادية وما توفره من دخل اقتصادي ولكن أيضا لما تمثله من قيمة حضارية وتاريخية ، مشيرا إلى أنه لابد من الشعور بالفخر بما تركه لنا أجدادنا من أثار وحضارة عريقة.