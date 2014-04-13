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تأجيل نظر استئناف 15 من “أولتراس ثورجى” لـ 18 مايو للنطق بالحكم

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تأجيل نظر استئناف 15 من “أولتراس ثورجى” لـ 18 مايو للنطق بالحكم تأجيل نظر استئناف 15 من “أولتراس ثورجى” لـ 18 مايو للنطق بالحكم

صورة أرشيفية

 

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر استئناف 15 متهماً من مجموعة “أولتراس ثورجى” على الحكم الصادر ضدهم بالحبس عامين وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه بقضية اقتحام ميدان التحرير ، وذلك الى جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

يشار إلى أن محكمة جنح قصر النيل كانت قد قضت بحبس 15 متهماً من “ألتراس ثورجى” عامين وغرامة 50 ألف جنيه ،كما قضت ببراءة إثنين آخرين وذلك لاتهامهم بمحاولة اقتحام ميدان التحرير فى 15 مايو الماضى أثناء الاستفتاء على الدستور.

الجدير بالذكر أن النيابة قد وجهت للمتهمين عدداً من الاتهامات من بينها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر ومقاومة السلطات والبلطجة والتعدى على المتظاهرين بالميدان وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام.

 

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