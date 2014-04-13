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تأجيل دعوى تعويض الكابتن ممدوح فرج ضد رئيس إحدى قنوات المصارعة لـ 10 مايو

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تأجيل دعوى تعويض الكابتن ممدوح فرج ضد رئيس إحدى قنوات المصارعة لـ 10 مايو تأجيل دعوى تعويض الكابتن ممدوح فرج ضد رئيس إحدى قنوات المصارعة لـ 10 مايو

صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى مدنى بالمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار أشرف الكفراوى، وعضوية المستشارين عمر بهجت ومهاب عبد الغفار وأمانة سر أحمد سلامة، تأجيل دعوى تعويض بـ 210 آلاف جنيه، مقامة من الكابتن ممدوح فرج ضد رئيس إحدى قنوات المصارعة، لجلسة 10 مايو لورود تقرير الخبير.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف الكفراوى، وعضوية المستشارين عمر بهجت ومهاب عبد الغفار، وأمانة سر أحمد سلامة.

وقالت عريضة الدعوى إن “القناة المدعى عليها امتنعت عن دفع باقي مستحقات المدعي بعد أن كان يقدم حلقات مصارعة عليها مقابل نسبة من عائد التليفونات ونسبة من إعلانات الرسائل، ولكن الشركة امتنعت عن سداد باقى المبلغ المطلوب وقدرة 210 آلاف جنيه”.

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