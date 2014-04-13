وزير الاتصالات يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

افتتح اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثالث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة : دمج ، تمكين ، مشاركة الذي تنظمه وزارة الاتصالات ويستمر لمدة يومين .

وأعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن إجراء أول تجربة لتحويل مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي مقر عالي الإتاحة لخدمة ذوي الإعاقات البصرية وذلك عن طريق استخدام احد البرمجيات الفائزة في مسابقه تمكين التي أطلقتها الوزارة العام الماضي ، علي أن يكون ذلك نموذج يحتذي به في كافه وزارات وهيئات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن دستور 2014 قد أقر ضمن بنوده حقوقا غير مسبوقة لذوي الإعاقة وكانت وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سباقة في اتخاذ عدد من الخطوات الجادة لتطوير ملف ذوي الإعاقة في مصر.

> من جانبها ، قالت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات للخدمات المجتمعية أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ إستراتيجية قطاع الاتصالات للمسئولية المجتمعية التي أطلقتها في ديسمبر عام 2013 خلال فعاليات معرض كايرو اي سي تي ، وذلك بمشاركة كافة الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة ، وذلك بعد نجاحها في توفير الدعم اللازم لتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

> تناولت جلسات المؤتمر في اليوم الأول العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم ذوى الإعاقة حيث ألقى السيد مالكوم جونسون مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تناول خلالها سبل إتاحة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجميع.

> وفي جلسة أخرى ، تم التطرق إلى مناقشة التجارب الإقليمية في تفعيل الأدوات المساعدة لتمكين ذوى الإعاقة ، حيث تناول السيد محمد الجمني مدير إدارة المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والوزير المفوض لدى جامعة الدول العربية التجربة التونسية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.

> كما تناول الدكتور ماهر حلمى ريشة خبير الإعاقة والتأهيل المهني التجربة الفلسطينية ، وقامت الدكتورة هند شعوير عضو الاتحاد العربي للصم بإبراز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأداة لتحسين تحصيل الصم للغة العربية بالمملكة العربية السعودية.

> كما تناول الدكتور أسامة إمام مدير مركز أبحاثIBM مصر المشروعات البحثية للشركة في مجال الإتاحة التكنولوجية ، واستعرضت الدكتورة خالدة سويلم مديرة جمعية نجمة الأردن للصم التجربة الأردنية في هذا الشأن ، كما تناولت الدكتورة عبير الهلالي مديرة مركز تأهيل مهني للأشخاص ذوى الإعاقة التجربة السودانية.

> كما شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تكريم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخريجي المنح المختلفة التي تقدمها لذوي الإعاقة ، حيث تم تكريم عدد 8 كنموذج من الحاصلين علي رخصة قياده الحاسب الآلي الذين بلغ عددهم حتى الآن 109 خريجين ، وتكريم 56 خريجا من الحاصلين علي منحه التأهيل والتدريب من اجل فرصه عمل والذين التحقوا بالعمل بالشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلي تكريم 4 شركات من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في إلحاق ذوي الإعاقة للعمل بها ، كما تم تكريم غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مجهوداتها الكبيرة في إلحاق ذوي الإعاقة بسوق العمل.

> كما تفقد الحضور المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر وضم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة الشركات المنتجة والمطورة لبرمجيات ذوي الإعاقة ، التي فازت في مسابقة تمكين التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي ، كما شارك في المعرض عدد من الجمعيات الأهلية التي تقدم برمجيات لذوي الإعاقات المختلفة ، كما جرى عرض المشروعات الفائزة في مسابقه تمكين هذا العام في شكلها النهائي، ويبلغ عددها 6 مشروعات أعلنت وزاره الاتصالات عن دعمها بـ500 ألف جنيه وهي الأولي من نوعها باللغة العربية الأمر الذي يفتح الباب لخلق سوق معلوماتي جديد في مصر والمنطقة العربية في هذا المجال يصب في مصلحة جميع الأطراف.

> ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة وبحث العديد من الموضوعات الهامة منها: الدمج التعليمي باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة ، والبحث والابتكار وفرص التمويل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرص الاندماج في سوق العمل ، وعرض نماذج مشرفة لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل مجتمع دامج ، ودمج ذوى الإعاقة في منظومة العمل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدمج التعليمي لحالات توحد الأطفال.

> شهد المؤتمر هذا العام حضورا محليا ودوليا كبيرا، حيث شاركت فيه نحو 15 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مشاركات فاعلة من شخصيات ومنظمات تمثل المجتمع المدني العاملة في مجالات خدمة ذوي الإعاقة حيث حضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى السعيد محافظ القاهرة ، واللواء بدر طنطاوي محافظ مرسى مطروح ، اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية كما شارك في فعاليات المؤتمر السيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، والسيد مالكوم جونسون رئيس قطاع التقييس بالاتحاد الدولي بالاتصالات ، والدكتور حسام المساح الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة. بالإضافة إلى نخبة من رؤساء الجامعات المصرية، وممثلين رسميين عن محافظات الفيوم، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والبحيرة، وسوهاج، والأقصر.

> وقد شهدت فعاليات المؤتمر إطلاق الشركة المصرية للاتصالات الراعي الرئيسي للمؤتمر مبادرة “معـــــاك” لتقديم خدمة العملاء بلغة الإشارة ، وذلك من خلال شركة “تي إي داتا”، وقد بدأت المبادرة بتعيين وتدريب 10 من الصم والبكم لتأهيلهم لتقديم خدمة عملاء متميزة بتقنية (الفيديو كول) عن طريق الموقع الرسمي للشركة على شبكة الانترنت ، بهدف توفير وسيلة تواصل مناسبة لعملاء الشركة من ذوى الإعاقة. كما يرعى المؤتمر جامعة الدول العربية ، ومنظمة العمل الدولية ، والاتحاد الأوروبي الذي يرعى المؤتمر للمرة الثانية على التوالي منذ انطلاقه لأول مرة في عام 2012.

> يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقدت أمس السبت ورشة عمل تحضيرية بعنوان (الدمج التوظيفي لذوي الإعاقة) برعاية منظمة العمل الدولية وبمشاركة خبراء المجال من مصر والعالم العربي وأوروبا.

> جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي الاتصالات أعتبر تجربة مصر في تطويع التكنولوجيا لاستخدامات ذوي الإعاقة احد التجارب الدولية الرائدة التي يجب أن تحتذي بها الدول الأخرى، الأمر الذي يؤكد على ريادة مصر في هذا المجال.