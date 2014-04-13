“حماد” يضع حجر أساس مشروعات بتكلفة 179 مليون جنيها بقرى مركز أسيوط‎

أعلن اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط عن استكمال وافتتاح بعض المشروعات الخدمية ووضع حجر اساس لبعض مشروعات البنية الاساسية بقرى مركز ومدينة اسيوط خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية لإنشاء تلك المشروعات بلغت 179 مليون و 776 الف جنيه .

وأكد المحافظ على ان افتتاحات مركز اسيوط ستشمل بعض مشروعات فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى اهمها افتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية منقباد ومبنى الوحدة المحلية بإسكندرية التحرير بتكلفة بلغت مليون و750 الف جنيه بالإضافة الى وضع حجر اساس مدرسة اسيوط الثانوية للمتفوقين بإسكندرية التحرير بتكلفة 10 مليون جنيه وافتتاح 9 عمارات سكنية تشمل 216 وحدة بقرية من قباد بتكلفة 12 مليون جنيه .

وأشار المحافظ إلى ان الاحتفال بالعيد القومى سيشمل تفقد بعض المشاريع منها اعمال انشاء 25 عمارة سكنية بـ 600 وحدة بمدينة 30 يونيو بتكلفة 80 مليون جنيه وافتتاح محطة مياه شرب مرشحة رملية بطيئة بقرية بهيج بتكلفة 21 مليون جنيه و250 الف جنيه وتفقد انشاء مجزر الى للماشية والأغنام بمنقباد بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة الى تفقد انشاء مجزر الى للدواجن ببنى غالب 18 مليون وافتتاح مشروع مركز التدريب المطور ببنى غالب بتكلفة 5 مليون جنيه وافتتاح وحدة صحة الاسرة بموشا بتكلفة 2 مليون و650 الف جنيه ووحدة اخرى بقرية الزاوية .