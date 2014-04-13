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بالصور .. محافظ أسيوط : ثورة أهالى بنى عدى نقطة بارزة في صفحة البطولات

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بالصور .. محافظ أسيوط : ثورة أهالى بنى عدى نقطة بارزة في صفحة البطولات بالصور .. محافظ أسيوط : ثورة أهالى بنى عدى نقطة بارزة في صفحة البطولات

النصب التذكاري لشهداء بني عدي

قام اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بجولة تفقدية بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط لمتابعة سير العمل فى النصب التذكارى والخاص بذكرى شهداء معركة بنى عدى ضد الفرنسيين عام 1799 وذلك استعدادا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومى والذى يوافق 18 ابريل من كل عام .

رافقه خلال الجولة فكرى ثابت السكرتير العام المساعد ومسئولى الاسكان والمرافق ومستشارى الوزير المحافظ للمحليات والطرق والكبارى .

وأكد محافظ اسيوط ان ذكرى ثورة أهالى بنى عدى ضد الفرنسيين ستبقى ذكرى خالدة ونقطة بارزة فى صفحة البطولات والتضحيات المصرية ضد الاستعمار الفرنسى بكل اسلحته وامكانياته .

ووجه حماد رسالة الى كل المصريين قائلا لهم : مستعدون للتضحية فى سبيل الوطن وشعب اسيوط قدم العديد من الشهداء رجالا ونساءا ابتداء من ثورة بنى عدى وحرب اكتوبر وثورتى 25 يناير و30 يونيو ليضافوا الى شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة .

وأشار المحافظ الى ان احتفالات العيد القومى للمحافظة ستشهد تفقد وافتتاح العديد من المشروعات القومية والهامة فى مختلف القطاعات بالاضافة الى الاحتفالية التى ستقام بقرية بنى عدى وازاحة الستار عن النصب التذكارى لذكرى ثورة اهالى بنى عدى ضد الفرنسيين والذى يحمل اسماء بعض شهداء ثورة بنى عدى من الرجال والنساء والجدارية التى تتناول تاريخ الحملة الفرنسية فى وتصدى اهالى بنى عدى لها .

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