محمد عبده نجم حفل ختام مهرجان موازين 2014

يحيي فنان العرب محمد عبده حفل اختتام الدورة 13 لمهرجان موازين إيقاعات العالم المقرر تنظيمها في الفترة ما بين 30 آيار/ مايو و7 حزيران/ يونيو المقبل، وأعلن المنظمون في بيان تلقى "سيدتي نت" نسخة منه، أنّ فنان العرب محمد عبده سيحي حفل ختام موازين ليلة 7 يونيو بمنصّة النّهضة بالرباط، حيث سيكون له موعد مع عشاق الأغنية الطربية الخليجية في طبق غنائي يضم كوكتيل من أشهر أغانيه .

و تعد هذه المشاركة الأولى للفنان السعودي في مهرجان موازين، علماً أنه كان نجم عدد هام من حفلات المغرب في سنوات سابقة خاصة في مهرجان الموسيقى الروحية بفاس.

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