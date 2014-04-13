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محمد عبده نجم حفل ختام مهرجان موازين 2014

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محمد عبده نجم حفل ختام مهرجان موازين 2014 محمد عبده نجم حفل ختام مهرجان موازين 2014

يحيي فنان العرب محمد عبده حفل اختتام الدورة 13 لمهرجان موازين إيقاعات العالم المقرر تنظيمها في الفترة ما بين 30 آيار/ مايو و7 حزيران/ يونيو المقبل، وأعلن المنظمون في بيان تلقى "سيدتي نت" نسخة منه، أنّ فنان العرب محمد عبده سيحي حفل ختام موازين ليلة 7 يونيو بمنصّة النّهضة بالرباط، حيث سيكون له موعد مع عشاق الأغنية الطربية الخليجية في طبق غنائي يضم كوكتيل من أشهر أغانيه .

و تعد هذه المشاركة الأولى للفنان السعودي في مهرجان موازين، علماً أنه كان نجم عدد هام من حفلات المغرب في سنوات سابقة خاصة في مهرجان الموسيقى الروحية بفاس.

 

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