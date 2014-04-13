الأمير جورج يتلقّى دراجة هوائّية في افتتاح المركز الوطني للدراجات

حضر الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton أثناء زيارتهما إلى نيوزيلندا افتتاح المركز الوطني للدراجات في مدينة هاملتون.

واستُهلّ الافتتاح بكلمة لرئيس وزراء نيوزيلندا Jon Key، عبّر فيها عن مدى محبّة الشعب النيوزيلندي للثنائي الملكي وابنهما الأمير George. ثمّ ألقى الأمير William كلمة وسط موجة من التصفيق وهتافات الجمهور. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة، أطلق الأمير رصاصة في الهواء إشعاراً ببدء الافتتاح.

من جهته، منع مضيف العائلة الملكيّة الحضور من التقاط الـSelfie مع الأمير William، كما حدث في مناسبات سابقة.

وخلال الحفل، تلقّى الأمير George دراجة هوائيّة تمّ تقديمها إلى والديه، فيما قامت المغنية Rihannaوالفرقة البريطانية Coldplay بإحياء حفل الافتتاح الذي حضرته البطلة النيوزيلنديةSarah Ulmer الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبيّة في سباق الدراجات الهوائيّة.

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