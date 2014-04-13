نجوم غادرونا خلال الأشهر الأولى من 2014

لم يمضِ من عام 2014 سوى أشهر قليلة، لكنّ العالم خسر عدداً كبيراً من النجوم، منذ بداية هذا العام، بالرغم من اختلاف أسباب وفاة هؤلاء؛ فمنهم من توفّي بسبب المرض أو الانتحار أو القتل، ومنهم من بقيت أسباب وفاتهم مجهولة حتى الآن. ولكنه في كلّ الحالات بقي الموت واحداً، وغيّب ألمع النّجوم الذين تركوا للعالم ما يخلّدهم دائماً، وهو أعمالهم وإنجازاتهم في عالم الفن من الغناء والتمثيل والإخراج والموسيقى والأزياء....

فمن هم أبرز النجوم الذين فارقوا العالم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014؟

شهر كانون الثاني/ يناير

1- Monica Spear: لاقت ملكة جمال فنزويلا لعام 2004 مصرعها هي وزوجها عن عمر ناهز الـ 29 عاماً، على يد أحد المجرمين الذي أطلق النار عليهما، أثناء قيامهما بنزهة داخل البلاد.

2- Mae Young: توفيت المصارعة الأمريكية بعدما أكملت عامها الـ 90. وبقيت تخوض المنافسات، برغم تقدّمها في العمر، في حين لم تتضّح أسباب وفاتها.

3- Pete Seeger: معروف بإتقانه موسيقى الفولك. وقد لاقى شعبية كبيرة منذ عام 1960. توفي عن عمر ناهز الـ 94 عاماً.

4- Cassandra Lynn Hensley: عارضة أزياء أمريكية. وجدت ميتة، وهي بعمر الـ34 عاماً، عند أحد الأصدقاء، من دون أن يُحدّد سبب الوفاة.

5- Russell Johnson: ممثل أمريكي. توفّي وله من العمر 89 عاماً، جراء معاناته من مرض في كليته.

6- Dave Madden: ممثل أمريكي. توفّي عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، بعد معاناته من عدد من الأمراض في قلبه وكليته.

7- Roy Garber: ممثل أمريكي. عُرف في مسلسلات "A&E shows". توفّي وهو في الـ49 من العمر، بسبب نوبة قلبية.

8- Gibran David Martinez Diaz: مشترك برنامج "The Voice" في النسخة المكسيكية. توفّي وهو لم يتعدَّ بعد الـ 22 عاماً. وقد وُجد مقتولاً، بعد خطفه وإطلاق النار عليه.

9- James Avery: ممثل أمريكي. فارق الحياة عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، إثر خضوعه لجراحة قلب مفتوح.

شهر شباط/ فبراير

1- Philip Seymour Hoffman: ممثل أمريكي. حاز جائزة أوسكار عن دوره في فيلم Capote. وجد ميتاً في شقته وهو بعمر الـ 46 عاماً. يُرجّح أن تكون جرعة زائدة من المخدرات هي سبب وفاته.

2- Shirley Temple Black: ممثلة أمريكية. بدأت التمثيل ولها من العمر 8 سنوات. توفّيت عن 85 عاماً.

3- Charlotte Dawson: كاتبة نيوزلندية ـ أسترالية، ومقدمة برامج وعارضة أزياء. وجدت ميتة في شقتها، ولها من العمر 47 عاماً.

4- Genesis Carmona: ملكة جمال السياحة لعام 2013 لولاية كارابوبو في فنزويلا. ذهبت ضحية رصاصة أصابتها أثناء مشاركتها في تظاهرة احتجاجية في فالنسيا.

5- David Brenner: ممثل كوميدي وكاتب شهير. توفّي في منزله في نيويورك عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

6- Sarah Jones: هي مديرة تصوير. عُرفت أثناء عملها في تصوير مسلسل "The Vampire Diaries". لاقت حتفها وهي لا تزال في الـ27 من عمرها، عندما صدمها قطار، أثناء قيامها بتصوير فيلم "film Midnight Rider".

7- Hal Douglas: أسطورة الـVoice Over. عُرف بصوته في الآلاف من الأفلام الشهيرة وإعلانات التلفزيون. توفّي وله من العمر 89 عاماً.

8- Maximilian Schell: ممثل سويسري. توفّي عن 84 عاماً.

9- Bob Casale: موسيقي ومهندس صوت أمريكي. أصيب بسكتة قلبية وهو في الـ 62 من العمر، ما أدّى إلى وفاته. وقد كان خبر وفاته صدمة للكثيرين.

10- John Henson: محرّك دمى أمريكي. توفّي بعد إصابته بنوبة قلبيّة وله من العمر 48 عاماً.

11- Jamie Coots: كان يقدّم عروض الأفاعي، فمات بلدغة أفعى، وهو في الـ 42 من عمره.

12- Michele Savoia: مصمّم أزياء شهير. ألبس نجوماً مثل Ricky Martin. توفّي في عامه الـ55. وقد وُجد مرميّاً في نهر هادسون.

13- Maggie Estep: كاتبة أمريكية. توفّيت في الـ 50 من عمرها، بعد إصابتها بصدمة قلبية.

14- Nelson Frazier, Jr: مصارع أمريكي. يعدّ من أهم المصارعين في أمريكا. توفّي بعمر الـ 43 عاماً.

15- Ian CuttlerSala : مصوّر أمريكي. توفّي بحادث سيارة في لوس أنجلوس عن عمر بلغ 43 عاماً.

16- Harold Ramis: مخرج أمريكي. توفّي في منزله بشيكاغو عن عمر ناهز الـ 69 عاماً، بعد مضاعفات، نتيجة مرض نادر أصاب أوعيته الدموية.

17- Ralph Waite: ممثل أمريكي. توفّي عن عمر ناهز الـ85 عاماً.

شهر آذار/ مارس

1- L'WrenScott: مصمّمة أزياء شهيرة. ألبست الكثير من مشاهير العالم، مثل Kim Kardashian وNicole Kidman، وكانت صديقة Mick Jagger، أحد أعضاء فرقة Rolling Stones. وُجدت مشنوقة في شقتها، وكانت تبلغ من العمر 47 عاماً.

2- James Rebhorn: ممثل أمريكي. عُرف بدوره في مسلسل "Homeland". توفّي بسبب السرطان عن عمر ناهز الـ 65 عاماً.

3- Scott Kalvert: مخرج أمريكي. وُجد ميتاً في شقته وعمره 49 عاماً.

4- Scott Asheton: موسيقيّ أمريكي. لاعب درامز. توفّي عن 65 عاماً..

5- Dave Brockie: موسيقي كنديّ. وُجد ميتاً، وهو بعمر الـ50 عاماً.

6- June Bugg: هو الراقص الذي توفّي بمرض السرطان.

7- Kate O'Mara: توفّيت الممثلة البريطانية عن عمر ناهز الـ74 عاماً في إحدى مستشفيات جنوب إنجلترا.

8- Brian Hellwig: مصارع أمريكي. لقّب بالمحارب. توفّي وعمره 54 عاماً.

9- Wendy Hughes: توفّيت الممثلة الأسترالية عن عمر ناهز الـ61 عاماً، بعد معاناتها من مرض السرطان.

10- Gerard Mortier: هو المديرالفنّي السابق لدار "تياتروريال" للأوبرا في مدريد. فارق الحياة عن عمر 70 عاماً في منزله.

11- Alan Rene: توفّي عميد السينما الفرنسية عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

شهر نيسان/ أبريل

1- Mickey Rooney: لمع الممثل الكوميدي بأدواره في أكثر من 300 فيلم، وفاز بجائزتي أوسكار، وتوفّي في منزله في هوليوود عن عمر بلغ 93 عاماً.

2- John Pinette: ممثل أمريكي كوميدي. وُجد ميتاً في أحد الفنادق وقد ناهزت سنّه الـ50 عاماً، بعد معاناته من أمراض في القلب.

3- Frankie Knuckles: توفيّ الدي جي الأمريكي عن 59 عاماً في شيكاغو.

4- Peaches Geldof: صحافية وعارضة أزياء إيرلندية. وجدت جثة هامدة في منزلها وهي لا تزال في الـ 25 من عمرها. ولا تزال أسباب وفاتها مجهولة.

5- Brian Hellwig: يُلقّب بالمحارب أو بـ "The Ultimate Warrior". توفّي عن 54 عاماً.

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