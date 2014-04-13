أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بانة الحامل تخشى الحسد وتهرب من عدسات الباباراتزي

Google+ Print
بانة الحامل تخشى الحسد وتهرب من عدسات الباباراتزي بانة الحامل تخشى الحسد وتهرب من عدسات الباباراتزي

قالت الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في "عودة مهند"، الحامل في شهرها الخامس، بأن وزنها زاد عن 4 كلغم عن الوزن الطبيعي، بسبب حبها الزائد للحوم، فبدأت رحلة علاج للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، عبر نظام غذائي صحي وممارسة المشي صباح كل يوم.
كاميرا الباباراتزي رصدت بانة وهي تمارس رياضتها الصباحية، فخبأت بطنها بجاكيتها الأسود لتمنع تصويره خوفاً من الحسد، وواصلت طريقها بصمت.
وكان آخر ما صرحت به بانة للصحافة التركية، نفيها ما تردد عن عزمها وضع مولودها الأول في أمريكا، وقالت إنها تريده أن يولد في بلد والديه تركيا لا في أي بلد آخر، وأكدت أنها تبحث عن إسم جميل لمولودها الذي لم يكشف بعد إن كان صبياً أو بنتاً.
وأكدت بانة أنها لا تزال ترفض كل ما يعرض عليها من أعمال فنية بسبب حملها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب