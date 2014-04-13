بانة الحامل تخشى الحسد وتهرب من عدسات الباباراتزي

قالت الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في "عودة مهند"، الحامل في شهرها الخامس، بأن وزنها زاد عن 4 كلغم عن الوزن الطبيعي، بسبب حبها الزائد للحوم، فبدأت رحلة علاج للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، عبر نظام غذائي صحي وممارسة رياضة المشي صباح كل يوم.

كاميرا الباباراتزي رصدت بانة وهي تمارس رياضتها الصباحية، فخبأت بطنها بجاكيتها الأسود لتمنع تصويره خوفاً من الحسد، وواصلت طريقها بصمت.

وكان آخر ما صرحت به بانة للصحافة التركية، نفيها ما تردد عن عزمها وضع مولودها الأول في أمريكا، وقالت إنها تريده أن يولد في بلد والديه تركيا لا في أي بلد آخر، وأكدت أنها تبحث عن إسم جميل لمولودها الذي لم يكشف بعد إن كان صبياً أو بنتاً.

وأكدت بانة أنها لا تزال ترفض كل ما يعرض عليها من أعمال فنية بسبب حملها.