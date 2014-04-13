"التموين": صرف جزء من مستحقات المخابز المتأخرة.. الثلاثاء

قرر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف جزء من مستحقات المخابز المتأخرة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، والممثلة فى الحوافز المتأخرة وفارق سع السولار .

وقال عطية عيد حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه سيتم صرف بعض مستحقات المخابز المالية المتأخرة يوم الثلاثاء المقبل، بعد شكاوى أصحاب المخابز من عدم صرف الحوافز الشهرية وفارق سعر السولار وتكلفة إنتاج الخبز.

وأضاف "حماد" أن شعبة المخابز ستدعم أى منظومة لإنتاج الخبز البلدى، طالما أنها فى مصلحة المواطنين وأصحاب المخابز.