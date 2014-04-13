" فيلا روتانا " تشارك دبي في مهرجان الإمارات الأخضر 2014

تماشيا مع مبادراتها الخضراء الجارية ، فندق فيلا روتانا دبي يفخر يكون جزء من مهرجات الإمارات الأخضر، أطلقت الإمارات منذ مايقارب الشهر مبادرة المهرجان الأخضر خصيصا لتثقيف الناس في جميع أنحاء الإمارات السبع حول اسلوب الحياة الجديد الذي يتماشى مع هدف حماية كوكبنا الأم وتوضيح مايحويه من متعة، هذه المبادرة تمثل رؤية الإمارات لعام 2021 والتي تهدف إلى إمارات تغمرها المساحات الخضراء.

> بدأ المهرجان بتاريخ 16 مارس وينتهي بتارخ 16 ابريل، وإنطلاقاً من إلتزام فندق فيلا روتانا بتحقيق رؤية الإمارات العربية الخضراء عام2021 قام الفندق بمجموعة من الأنشطة التفاعلية المميزة لتثقيف النزلاء والتواصل معهم حول ممارساتنا اليومية التي تحمي الأرض ومواردها.

> قام العديد من الزملاء في الفندق بإبتكار تحف فنية يدوية صنعت من المواد القابلة للتدوير وقد تم عرضها في بهو الفندق، وقد تم دعوة ضيوف الفندق للتصويت لأفضل عمل وذلك من تاريخ 30 مارس - 5 أبريل. وكان الهدف من المعرض في المقام الأول تشجيع الموظفين فيلا روتانا دبي لفصل النفايات في أماكن عملهم.

> علاوة على ذلك، قام موكا كافيه، الذي يوفر وجبات شهية على مدار اليوم بتقديم قائمة طعام خاصة صنعت جميع أطباقها من خضروات ولحوم تم انتاجها بطرق صديقة للبيئة في دولة الإمارات، والتي يطلق عيها "مكونات عضوية".

> قال السيد كنان الغراوي، المدير العام لفنادق فيلا، رحاب و رمال روتانا: " نحن فخورون بالمشاركة في مهرجان الإمارات العربية المتحدة الأخضر عام 2014 وهدفنا توحيد القوى لخلق الوعي في كيفية الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات الخضراء وإن الأنشطة المختلفة للمهرجان لم يكن هدفها فقط الوصول إلى ضيوفنا ولكن أيضا إلى السكان المحليين ".

> في هذه المناسبة ، قال السيد جواد علي، مدير إدارة البيئة والصحة و السلامة في الفنادق : " نحن سعداء للاحتفال بالاستدامة من خلال مهرجان الإمارات العربية المتحدة الأخضر 2014 والتي سوف تمكننا من مواصلة تعزيز جهودنا الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية ".

> بالإضافة إلى ذلك، نظمت فيلا روتانا دبي مؤخرا ندوة توعية حول المحافظة على المياه والطاقة وطرق استدامتها بالتعاون مع هيئة كهرباء و مياه دبي، وقد هدف الحدث إلى تعزيز الوعي حول الحاجة لترشيد استخدام الكهرباء والماء، واعتماد التقنيات المناسبة في استخدام الطاقة الصديقة للبيئة. بعد الندوة وزعت مجموعة من الزملاء من فيلا، رحاب و رمال روتانا 1,000زجاجة مياه على عمال البلدية والبناء الذين يعملون في مواقع البناء في دبي تحت ظروف مناخية قاسية.

نبذة عن روتانا

> تدير روتانا حاليا 85 فندقاً في الشرق الاوسط مع خطة انتشار واسعة في المستقبل. في روتانا يعتبر الوقت سلعتنا الاغلى على الاطلاق، وتعتبر قراراتنا فيما يتعلق بكيفية قضاء وقتنا ومع من نمضيه واحد من اكثر القرارات أهمية في حياتنا..معنا..للوقت معنى. ولذلك لقد قطعنا عهداً على انفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنتفهم احتياجاتك. من منطلق ادراكنا للقيمة الثرية لوقتك فاننا ارتقينا وطورنا بمنتجاتنا. روتانا الفنادق والمنتجعات، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا.

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